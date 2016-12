Kristen Stewart preferă ţinutele tot mai transparente

De obicei băieţoasă, starleta americană Kristen Stewart pare să fi intrat în epoca prezenţelor super-sexy pe covorul roşu. Kristen Stewart şi-a făcut apariţia la o premieră... transparentă şi cu lenjeria la vedere. Este reţeta aplicată pentru promovarea ultimului film din seria ”Twilight / Amurg”, iar actriţa a considerat că se potriveşte perfect şi pentru premiera noii producţii, ”On The Road”. La premiera de la New York, ţinuta ei a fost chiar mai explicită decât cea îmbrăcată la premiera mondială a ”The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 / Saga Amurg: Zori de zi - Partea 2”. Kristen Stewart a adoptat un look original şi cu siguranţă captivant pentru fanii ei. Vedeta de 22 de ani a îmbrăcat o rochiţă scurtă şi total transparentă, o creaţie Erdem, sub care se vedea ca la cinematograf lenjeria bleu ciel, strălucitoare. Apariţia ei nu mai lasă loc de imaginaţie, ca să ai o privire clară asupra argumentelor cu care actriţa îl ţine lângă ea pe Robert Pattinson!