Kristen Stewart scoate capul în lume

Actriţa americană Kristen Stewart şi-a făcut apariţia, joi seară, la Festivalul de Film de la Toronto, după o pauză de aproape două luni, timp în care s-a ţinut departe de ochii presei, încercând să se refacă după despărţirea de Robert Pattinson. Actriţa în vârstă de 22 de ani s-a izolat după ce şi-a cerut în mod public scuze pentru aventura avută alături de regizorul filmului ”Snow White and the Huntsman / Alba ca Zăpada şi Războinicul vânător”, un bărbat însurat. În aşteptarea sa, sute de fani s-au adunat încă de joi dimineaţa în jurul covorului roşu aşternut pentru ultimul său film, ”On the Road”. Acest film se bazează pe romanul semnat de Jack Kerouac, care este una dintre cărţile favorite ale tinerei actriţe. ”Iubesc această carte dintotdeauna”, a declarat Kristen Stewart, precizând că a citit-o pentru prima oară la vârsta de 14 ani. Kristen Stewart a pozat pentru numeroşii fotografi prezenţi la eveniment, a făcut câteva declaraţii pentru televiziuni, alături de partenerul său din film, Garret Hedlund şi a semnat zeci de autografe pentru fani.