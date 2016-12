Kristen Stewart şi One Direction, mari câştigători

Actriţa americană Kristen Stewart şi trupa britanică One Direction au fost marii câştigători ai ceremoniei Nickelodeon Kids\' Choice Awards, ce a avut loc sâmbătă, fiecare primind câte două trofee. Actriţa de 22 de ani a fost numită Actriţa favorită de film, pentru prestaţia sa din ultimul film al seriei ”Twilight / Amurg”, dar a intrat şi în posesia trofeului de Bătăuşa preferată, pentru rolul său din ”Snow White and the Huntsman / Albă ca Zăpada şi Războinicul Vânător”. Kristen Stewart a fost tratată în spiritul ”etichetei” acestei ceremonii: a fost îmbrăţişată de prezentatorii Sandra Bullock şi Neil Patrick Harris şi astfel a fost mânjită cu o pastă verde şi lipicioasă.

De pasta verde nu a scăpat nici rapperul Pittbull, care a fost acoperit din cap până-n picioare de aceasta, după ce a cântat în duet cu Christina Aguillera. Membrii trupei One Direction au lipsit de la ceremonie, deoarece aveau un concert la Birmingham, dar au fost numiţi Trupa favorită şi au primit şi trofeul pentru Piesa preferată, pentru ”What Makes You Beautiful”. Printre câştigătorii Nickelodeon Kids\' Choice Awards s-au numărat Johnny Depp ca Actorul preferat şi lungmetrajul ”The Hunger Games / Jocurile Foamei” ca Filmul preferat.