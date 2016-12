Kristen Stewart şi Robert Pattinson aşteaptă un copil?!

La doar câteva luni de la despărţirea lui Kristen Stewart de Robert Pattinson, cauzată de infidelitatea actriţei, care a avut o aventură cu un regizor de la Hollywood căsătorit, revista ”OK!” titrează că vedeta aşteaptă primul său copil. Aceeaşi publicaţie americană afirmă că acum, cei doi actori intenţionează să amenajeze o cameră spectaculoasă pentru primul lor copil, pe care vor să îl crească în Marea Britanie. Totodată, se spune că actriţa îl imploră pe Robert Pattinson să o ia de soţie, înainte de naşterea bebeluşului.

Actorul britanic în vârstă de 26 de ani a părăsit vila din Hollywood în care locuia cu iubita sa, după publicarea în presa americană a unor fotografii în care aceasta apărea în ipostaze intime alături de regizorul de film Rupert Sanders, în vârstă de 41 de ani. Cineastul, care este căsătorit şi are doi copii, a regizat filmul ”Snow White and the Huntsman / Albă ca Zăpada şi Războinicul Vânător” în care rolul principal feminin a fost jucat de Kristen Stewart. În luna iulie, Kristen Stewart şi-a cerut scuze pentru că a avut o relaţie nepotrivită cu Rupert Sanders. La câteva luni după aceea, Robert Pattinson a fost de acord să continue relaţia cu Kristen Stewart, în vârstă de 22 de ani, declarând că a iertat-o pe iubita lui, pentru această ”greşeală prostească”. Cei doi actori s-au mutat din nou împreună şi locuiesc în prezent într-un apartament de lux din Los Angeles.