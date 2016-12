Kristen Stewart, suspectă de infidelitate

Actriţa americană Kristen Stewart l-a înşelat pe partenerul ei de viaţă, Robert Pattinson, cu un regizor de la Hollywood, care este căsătorit şi are doi copii. Relaţia dintre cei doi protagonişti din franciza ”Twilight/Amurg” a fost puternic zguduită de apariţia în presă a unor articole potrivit cărora Kristen Stewart a avut o legătură amoroasă de scurtă durată cu regizorul Rupert Sanders. ”Kristen este complet devastată. Spune că a fost o greşeală şi că i-a lipsit complet judecata”, afirmă o sursă din anturajul actriţei. Kristen Stewart a avut o aventură cu Rupert Sanders în timpul filmărilor la ”Snow White and the Huntsman/Albă ca Zăpada şi Războinicul Vânător”. ”Nu a avut o relaţie de dragoste cu Rupet. A fost doar o aventură scurtă, care nu ar fi trebuit să se întâmple. Ea nu a vrut să rănească pe nimeni. Este o persoană bună, care a făcut însă o alegere proastă”, a spus aceeaşi sursă.

Regizorul britanic Rupert Sanders este căsătorit cu modelul Liberty Ross. Cuplul are doi copii, Skyla şi Tennyson. Kristen Stewart, de 22 de ani şi Robert Pattinson, de 26 de ani, au apărut împreună, recent, la Comic-Con 2012 şi păreau fericiţi. Aceştia au făcut şi câteva glume, cu această ocazie, vorbindu-le jurnaliştilor despre scenele de dragoste pe care le-au filmat pentru seria ”Twilight / Amurg”. Cei doi au decis să se mute oficial împreună, dorind să ducă relaţia lor de dragoste la un nivel superior.