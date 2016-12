Kristin Scott Thomas a primit Legiunea de Onoare în rang de Ofiţer

Actriţa britanică Kristin Scott Thomas a fost recompensată cu una dintre cele mai prestigioase distincții civile franceze, Legiunea de Onoare în rang de Ofiţer, cu ocazia tradiţionalelor onoruri acordate de Ziua Naţională a Franţei, pe 14 iulie, informează hollywoodreporter.com. Pentru ea a fost vorba doar despre o... promovare, întrucât primise deja, în urmă cu zece ani, Legiunea de Onoare în rang de Cavaler. Kristin Scott Thomas locuieşte în Franţa de peste trei decenii. Ea a fost înnobilată cu titlul de Dame a Ordinului Imperiului Britanic, de regina Elisabeta a II-a, în cadrul unei ceremonii oficiale, în luna martie.

Kristin Scott Thomas se numără printre cele aproximativ 500 de persoane care au primit Legiunea de Onoare de Ziua Naţională a Franţei. Scenaristul Jean-Loup Debadie a primit aceeaşi distincţie, dar în rang de Comandor, în timp ce actorul Gerard Jugnot şi compozitorul Charles Dumot au fost numiţi Ofiţeri ai Legiunii de Onoare, alături de Kristin Scott Thomas. Balerina Aurelie Dupont şi regizorul Alexandre Arcady au primit Legiunea de Onoare în rang de Cavaler. Bob Dylan şi Harvey Weinstein se numără printre artiştii americani care au primit, în trecut, această distincţie prestigioasă.

Actriţă versatilă de teatru şi film, Kristin Scott Thomas a devenit celebră graţie unor roluri memorabile pe care le-a interpretat în filmele ”Patru nunţi şi o înmormântare / Four Weddings and a Funeral”, ”Pacientul englez / The English Pacient” şi ”Gosford Park”.