Kristin Scott Thomas a primit titlul de Dame a Imperiului Britanic

Actriţa Kristin Scott Thomas a primit titlul de Dame, echivalentul feminin pentru titlul de Cavaler al Imperiului Britanic, un titlu onorific, acordat anual de casa regală britanică, în cadrul unei ceremonii oficiale care a avut loc joi, la Palatul Buckingham. Vedeta britanică de 54 de ani a primit acest titlu onorific din partea reginei Elisabeta a II-a. Kristin Scott Thomas o va interpreta chiar pe regina Marii Britanii într-o piesă de teatru intitulată ”The Audience”, care va avea premiera la Londra, în aprilie. Ea va prelua acel rol de la Helen Mirren, care a interpretat rolul principal în acest spectacol de teatru ce a fost iniţial pus în scenă în SUA, pe Broadway. Vedeta britanică a fost recompensată pentru acest rol cu un premiu Olivier în 2013.

Kristin Scott Thomas, născută în Cornwall, s-a declarat... în mod evident foarte fericită după ce regina Elisabeta a II-a i-a înmânat titlul de Dame a Imperiului Britanic, pentru servicii deosebite aduse artei dramatice. Kristin Scott Thomas a devenit celebră graţie unor roluri memorabile pe care le-a interpretat în filmele ”Patru nunţi şi o înmormântare / Four Weddings and a Funeral”, ”Pacientul englez / The English Pacient” şi ”Gosford Park”.