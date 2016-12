„Kristina Katarina” - altă navă pasager la Constanţa

De la an la an, din ce în ce mai mulţi turişti străini ajung, la Constanţa, pe calea apei, în cadrul croazierelor care au inclus şi municipiul nostru. Ultimul oaspete pasager care a poposit în Portul Constanţa este „Kristina Katarina”. Chiar dacă este o navă de dimensiuni mai mici, ea a adus, ieri, pe pământ românesc, peste 300 de turişti finlandezi şi 100 de membri ai echipajului. Oaspeţii nordici au vizitat împrejurimile şi au participat şi la un tur al Capitalei pentru a vedea obiectivele turistice. Potrivit reprezentantului Agenţiei de agenturare pasagere „Phoenix Shipping & Trading” SRL, Constantin Şoimu, nava este o prezenţă constantă în ape româneşti, venind de câteva ori în sezonul croazierelor. De altfel, şi în acest an, este programată să mai aducă, cel puţin o dată, turişti finlandezi în România. „Nava „Kristina Katarina” s-a alimentat la noi cu provizii aduse de un tir tocmai din Olanda. Am observat că, în ultimii ani, din ce în ce mai multe nave aleg să se aprovizioneze la noi cu produse venite din afară. Cred că procedurile noastre vamale nu sunt atât de laborioase cum sunt în alte ţări şi probabil de aceea aleg să se alimenteze la noi”, a declarat Şoimu.