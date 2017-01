„Kristina Regina” vine în Portul Constanţa

Portul Constanţa va găzdui, pe 19 aprilie, a doua navă de croazieră ce soseşte în acest an, „Kristina Regina”, aparţinând companiei finlandeze „Kristina Cruises”. Nava măsoară 99,38 metri şi are o capacitate de 1.000 de pasageri. Croaziera pe „Kristina Regina” în Marea Neagră începe pe 17 aprilie în Istanbul şi se va încheia pe 25 aprilie, la Trabzon, Turcia. Reprezentanţii Administraţiei Portului Maritime Constanţa susţin că printre navele care vor reveni în Portul Constanţa se mai numără: „Le Levant“, „Taras Schevchenko“, „Nautica“, „Spirit of Adventure“, „Discovery“, „Albatros”, „Seven Seas Navigator“. Până în prezent, la terminalul de croaziere al Portului Constanţa au fost anunţate 60 de escale ale unor nave maritime şi fluviale de pasageri.