Kuhn regretă înfrîngerile cu Cehia şi Turcia

Selecţionerul naţionalei Elveţiei, Jakob Kuhn, şi-a încheiat mandatul cu o victorie de palmares, 2-0 cu Portugalia, în Grupa A de la turneul final, un succes “nostalgic” pentru că jucătorii săi “ar fi meritat cel puţin un punct din primele două meciuri”. “Sînt foarte bucuros, dar şi puţin nostalgic. Am fi meritat cel puţin un punct din primele două partide şi ne-am fi putut califica în sferturile de finală. În acest meci, echipa a jucat pentru public şi a făcut-o foarte bine. Cred că Elveţia va progresa”, a declarat Kuhn. La ultimul meci pe banca Elveţiei, Jakob Kuhn a fost plăcut impresionat de surpriza pe care i-au pregătit-o jucătorii şi staff-ul tehnic, un banner pe care scria “Mulţumim, Kuhn”, în aplauzele celor 40.000 de spectatori. “Nu ştiam că mi-au pregătit aşa ceva. Am fost foarte emoţionat de această expresie de recunoştinţă. Am petrecut momente minunate cu ei”, a spus antrenorul elveţian. Jakob Kuhn va fi înlocuit de germanul Ottmar Hitzfeld, fostul tehnician al echipei Bayern Munchen. “Îi las o moştenire considerabilă, o echipă foarte tînără şi cîţiva jucători cu o mare experienţă. Îi doresc numai bine”, a adăugat Kuhn.