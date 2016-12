Kumm concertează la Constanţa

O prezenţă mult-aşteptată pe scena rock de la malul mării, trupa Kumm va concerta, vineri, timp de trei ore, în clubul constănţean Pulse. Evenimentul marchează continuarea seriei de concerte prilejuite de lansarea celui mai nou album al cunoscutei formaţii de rock-alternativ, intitulat „Far From Telescopes”. Membrii formaţiei sunt: Cătălin Mocan (vocal), Eugen Nuţescu (vocal şi chitarist), Mihai Iordache (saxofon şi vocal back-up), Kovács András (clape), Sorin Erhan (bass) şi Paul Ballo (tobe şi vocal back-up). Deşi era programat pe 18 decembrie 2009, concertul din Constanţa a fost amânat din cauza condiţiilor meteo defavorabile care au blocat traficul rutier, împiedicând deplasarea muzicanţilor dinspre capitală.

„Turneul de lansare a ultimului nostru album s-a desfăşurat, până la această oră, în trei oraşe din România: Cluj, Timişoara şi Bucureşti. Începem seria concertelor din acest an la Constanţa, urmând ca, până în vară, să cântăm în cât mai multe oraşe”, a declarat, pentru Telegraf, Kovács András. Acesta a mai precizat: „În mare parte, meritul organizării concertului de pe 8 ianuarie îi revine organizatorului constănţean Cosmin Bârzan, fapt pentru care îi mulţumim. Aşteptăm ca, vineri, să ne revedem la lansarea din clubul Pulse cu toţi prietenii noştri de la malul mării. Din păcate, n-am mai ajuns aici de vreun an, deşi ne-am dorit foarte mult. Ultima dată am fost la Constanţa în vara anului 2008, iar din această cauză, sincer, ne bucurăm foarte mult să fim din nou aici, unde ne-am simţit, de fiecare dată, foarte bine, chiar la acest început de an!”.

Referitor la albumul „Far from Telescopes”, Kovács András a menţionat: „Este un album mult mai vesel decât cel dinainte. Aş adăuga faptul că este un album mult mai uşor de ascultat, păstrând, în acelaşi timp, calitatea muzicală”. Declaraţiile sale sunt confirmate şi de reacţia pozitivă a publicului, „sondată” de Kumm şi în cadrul recentelor turnee în Germania şi Elveţia, la finele anului 2009. „Ca de fiecare dată, reacţia publicului de acolo a fost foarte bună. Este al cincilea an consecutiv când facem aceste turnee, iar publicul din străinătate este la fel de fain ca şi cel din România”, a adăugat clăparul trupei.

„Far for Telescopes” conţine 13 piese în limba engleză, compoziţii proprii, cântate de Kumm în ultimii doi ani. Producţia albumului aparţine trupei în totalitate, fiind realizat în casa de discuri a trupei, care, în acest fel, este 100% independentă şi a scăpat de obtuzitatea celor care „fac legea” prin manelizata piaţă muzicală autohtonă.

Kumm, care în limba tătară înseamnă „nisip\", a împlinit, de curând, 12 ani de activitate. În discografia trupei sunt cuprinse albumele: „Moonsweat March\" (2000), „Confuz\" (2002), „Angels & Clowns\" (2005), „Different Parties\" (2006), „Lo-Fi Poetry” (2007) şi „Far from Telescopes” (2009).

Concertul de vineri se va desfăşura între orele 21.00 şi 00.00, biletele putând fi achiziţionate din clubul Pulse, la preţul de 15 lei, până joi şi de 20 lei, în seara evenimentului. Tot atunci, spectatorii vor putea cumpăra ultimul album al trupei, la preţul de 15 lei.