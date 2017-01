Kumm, în turneu naţional

Trupa „Kumm” va începe, în această lună, un nou turneu naţional, primul concert urmînd să aibă loc pe data de 24 ianuarie, în Bucureşti. „În vacanţa aceasta ne-am odihnit, am repetat, am făcut planuri pentru 2008, care se anunţă un an plin de surprize plăcute. Ne e dor, însă, să ieşim din sala de repetiţii şi să ne întîlnim cu cei care ne ascultă muzica”, a declarat Eugen Nuţescu, chitaristul trupei. Concertul din Bucureşti este primul dintr-o serie de recitaluri pe care trupa le va susţine în următoarea perioadă în Bucureşti, Constanţa, Timişoara.

În cei zece ani de existenţă, trupa „Kumm” a susţinut peste 400 de concerte în România, Germania, Ungaria şi Italia, a lansat cinci albume şi a compus peste 100 de piese, dintre care aprox. 50 sînt incluse pe materialele discografice lansate. „Kumm” este laureată a cîtorva festivaluri de gen din Italia şi Ungaria. „Evoluăm cu fiecare nou concert, ca oameni şi ca artişti. Kumm a lăsat această realitate să se exprime, luptînd cu tentaţia facilului şi a reţetei la sigur. Muzica noastră reflectă modul în care învăţăm să privim viaţa şi are mii de chipuri - aşa cum sîntem altfel în fiecare clipă, aşa cum fiecare ascultător contribuie cu o înţelegere personală”, a declarat Eugen Nuţescu.