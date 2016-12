Kumm se desparte de solistul Cătălin Mocan

Formaţia Kumm a anunţat pe pagina oficială de Facebook o schimbare de componenţă. Aceştia vor urma să evolueze în formula de cvintet, după renunţarea la serviciile solistului Cătălin Mocan. „Salut! Aici formaţia Kumm, cu primele veşti pe anul 2013. După multe dezbateri am luat hotărârea să începem anul cu o schimbare de componenţă. Am decis că din luna februarie, la primul nostru concert din acest an, pe scenă vor urca doar cinci membri Kumm. Păstrăm saxofonul şi clapele, ne ţinem de chitară, muzicuţă, tobe şi bas. Astfel vă anunţăm schimbarea lui Cătălin Mocan de la voce cu Oigăn (n. r. Eugen Nuţescu) chitară, muzicuţă şi primul vocal al formaţiei. Îi mulţumim lui Cătă pentru şapte ani de prietenie şi pentru două albume şi sute de concerte la care ne-a fost alături. În rest, lucrăm intens la un nou album ce va apărea cât de curând”, au anunţat membrii trupei pe reţeaua de socializare.

Reacţiile fanilor nu au întârziat să apară, cu păreri de rău faţă de această veste, multe voci susţinând că albumul „Different Parties” din 2006, primul album cu Cătălin -voce, ar fi cel mai reuşit din istoria de 15 ani a trupei.