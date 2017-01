Kurban Bayram, sărbătoarea dăruirii

Credincioşii musulmani din Dobrogea sărbătoresc, în aceste zile, Kurban Bayram-ul. Sărbătoarea musulmană Kurban Bayram comemorează, în fiecare an religios, gestul de sacrificiu al lui Ibrahim, care, pus să aleagă între propriul fiu şi adoraţia pentru Allah, alege credinţa în Allah. Potrivit tradiţiei, credincioşii musulmani au obligaţia ca în această perioadă să sacrifice un batal, o oaie sau o vită. Dacă sacrifică o ovină, aceasta trebuie să aibă cel puţin şase luni şi să fie sănătoasă, în vreme ce bovinele nu trebuie să depăşească doi ani. „Prima zi a acestei sărbători începe cu o slujbă specială la geamie, după care oamenii sacrifică animalele sau merg la cimitir pentru a-şi cinsti morţii. În acelaşi timp, femeile prepară bucatele tradiţionale, în vreme ce copiii merg cu colindul”, a declarat şeful Cultului Musulman din România, muftiul Iusuf Muurat. Carnea animalului sacrificat se împarte în trei părţi: o parte este mâncată cu familia, o parte cu vecinii şi prietenii veniţi în vizită, iar a treia parte este împărţită nevoiaşilor, ceea ce face ca Kurban Bayram-ul să fie şi o sărbătoare a dăruirii. Evenimentul este marcat de musulmanii din întreaga lume prin tradiţionalul pelerinaj la Mecca. În acest an, au plecat în pelerinaj 81 de musulmani din Dobrogea, aceştia urmând să se întoarcă în ţară în prima jumătate a lunii decembrie. Ca în fiecare an, şeful Cultului Musulman din România, muftiul Iusuf Muurat a urat tuturor musulmanilor „Kurban Bayraminiz Mubarek Olsun!” („Un Bayram Fericit!”).