Kurtes şi Buricea, prezentaţi oficial

Conducerea executivă a vicecampioanei României, HCM Constanţa, a organizat, ieri, o conferinţă de presă, în cadrul căreia şi-a prezentat ultimele achiziţii: antrenorul principal - Zoran Kurtes şi jucătorul - George Buricea. Directorul executiv al grupării constănţene, Nurhan Ali, a expus şi motivul pentru care sîrbul Kurtes a fost adus la Constanţa: “Consiliul Director a hotărît să creeze un şoc la echipă. În aducerea lui Zoran Kurtes pe banca tehnică a contat mult înfrîngerea suferită de HCM la Cluj, în etapa a treia a Ligii Naţionale. Kurtes are o carte de vizită foarte bogată şi ceea ce mă bucură cel mai mult este faptul că este un antrenor tînăr”, a afirmat Ali despre tehnicianul sîrb, care în decembrie va împlini 43 de ani. De asemenea, Nurhan Ali a ţinut să-i mulţumească lui Eden Hairi pentru modul în care a pregătit echipa după despărţirea de Vasile Stîngă, HCM aflîndu-se în momentul de faţă pe prima poziţie în Liga Naţională. “Eden Hairi va fi secundul lui Zoran Kurtes şi vreau să-i mulţumesc pentru că dat dovadă de mare caracter, punînd interesul echipei înaintea interesului personal. Îmi pare rău de sincopa de la Cluj. Edi nu va părăsi pe HCM atît de uşor pentru că trei sferturi din viaţa sa sînt legate de această echipă”, a afirmat oficialul constănţean, care a confirmat că obiectivele echipei rămîn neschimbate: titlul naţional, cîştigarea Cupei României şi atingerea fazei semifinale în Cupa Cupelor. Noul antrenor principal, Zoran Kurtes, a sosit la HCM înaintea unei perioade fierbinţi cu cinci meciuri în decurs de două săptămîni: “Ne aşteaptă o perioadă dificilă şi, în acelaşi timp, foarte importantă. Odată cu returul din Cupa Cupelor cu Vive Kielce, de pe 19 octombrie, Liga Naţională va intra într-o vacanţă de trei săptămîni, deoarece naţionala României va participa la Trofeul “Carpaţi” şi va demara campania de calificare la Campionatul European. În acele trei săptămîni voi avea mai mult timp să punem la punct lucruri importante pentru viitorul echipei”.

George Buricea, revenit la HCM după 15 luni petrecute la Steaua, a explicat motivele revenirii sale la HCM: “După înfrîngerea suferită de Steaua în faţa lui Dinamo atmosfera în cadrul clubului devenise mai ostilă. L-am rugat pe domnul Cazacu să mă lase să revin acasă, pentru că am unele probleme personale. Oficialii Stelei au vrut să-mi prelungească înţelegerea cu încă un sezon, adică pînă în vara anului 2010, însă eu am refuzat. Am renunţat la ceva bani şi am plecat liber de contract. Astfel a fost posibilă revenirea mea la HCM”. Buricea, care are în palmares patru titluri naţionale (trei cu HCM şi unul cu Steaua) şi trei Cupe ale României (două cu HCM şi una cu Steaua), a efectuat, ieri, prima şedinţă de pregătire cu HCM, însă are şanse mici să evolueze sîmbătă, la Baia Mare, contra lui Minaur. Pentru a-l putea folosi pe Buricea, HCM trebuie să primească cartea de transfer de la Steaua şi este greu de crezut că acest lucru se poate întîmpla pînă sîmbătă. Oficialii Stelei au plecat ieri în Spania, pentru meciul din Liga Campionilor, de joi seară, cu Portland San Antonio, şi vor reveni la Bucureşti abia vineri după-amiază.