Kylie Minogue a apelat la tratamentele cu botox

Are un iubit mai tînăr şi fotomodel profesionist aşa că a avut mai toate motivele pentru a recurge la tratamentele cu botox pentru eliminarea ridurilor faciale. Cîntăreaţa australiană, în vîrstă de 40 de ani, a recunoscut că a recurs la ajutor profesionist pentru a arăta cît mai bine şi nu a exclus posibilitatea de a apela şi în viitor şi la alte proceduri anti-îmbătrînire. “Cu siguranţă eu nu sînt una din acele persoane care spun: “Nu ar trebui să faci asta!”. Fiecare este liber să facă ce doreşte. În plus, cred că injecţiile cu botox nu mai au acel stigmat pe care îl aveau în tinereţea mea”, a declarat Kylie Minogue într-un interviu acordat revistei “Elle”. “Femeile şi-au dorit dintotdeauna să arate mereu cît mai bine. Acesta este produsul pe care îl avem la dispoziţie în zilele noastre. În prezent, prefer să am o înfăţişare cît mai naturală. Însă, am încercat în trecut atît botox, cît şi tratamente cu alge”, a mărturisit cântăreaţa australiană.

La începutul acestui an, presa internaţională a remarcat faptul că faţa cîntăreţei era strălucitoare, cu o piele întinsă şi lipsită de riduri, lansînd astfel zvonuri despre folosirea injecţiilor cu botox. Nu a fost pentru prima oară cînd Kylie Minogue a vorbit public despre chirurgia plastică şi despre presiunea din lumea vedetelor, care doresc să întîrzie cît pot de mult semnele fizice ale îmbătrînirii.