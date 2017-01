Kylie Minogue a lansat un nou album

Kylie Minogue a colaborat cu Jay-Z și Pharrell Williams pentru noul său album, "Kiss me once", lansat pe 14 martie, album care reprezintă pentru diva pop australiană un nou început după mai bine de 25 de ani de carieră muzicală. Acesta este cel de-al 12-lea album de studiou din cariera lui Kylie și îi urmează LP-ului "Aphrodite", lansat în 2010. "Acum doi ani am sărbătorit 25 de ani de muzică. Este o aniversare importantă de care sunt foarte mândră, dar încă de atunci am simțit că am nevoie de o nouă energie, de o schimbare", a declarat ea pentru presă, la Paris. Fosta actriță de televiziune devenită vedetă pop în 1987 când a lansat celebra piesă "The Loco-Motion", a colaborat cu aceeași echipă de management muzical încă de la vârsta de 19 ani. "Nu aveam nicio idee încotro să mă îndrept. Tot ceea ce știam este că am ajuns la vârsta de 45 de ani. Așa că mi-am spus că poate a venit momentul să-mi pun problema dacă să continui să fac același lucru", a susținut ea. Aceasta nu este prima schimbare de stil din cariera lui Kylie, care s-a mai reinventat de câteva ori de-a lungul anilor. Astfel, după ce a jucat rolul "prințesei pop" naive și nevinovate de la începutul carierei, frumoasa blondă cu ochii albaștri a surprins în anii '90 când a adoptat o imagine diferită, matură și melancolică, ilustrată de celebra colaborare cu Nick Cave. La începutul anilor 2000 și-a schimbat din nou imaginea, renunțând la naivitate și puritate și adoptând un stil de "femeie fatală" odată cu lansarea unor piese precum "Spinning Around" sau "Can't get you out of my head".