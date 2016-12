Kylie Minogue, ambasadoarea unei campanii împotriva cancerului

Cântăreaţa australiană Kylie Minogue este imaginea unei campanii sociale împotriva cancerului, denumită Fashion Targets Breast Cancer (FTBC), la care mai participă Sienna Miller şi Claudia Schiffer şi care a fost realizată de organizaţia Breakthrough Breast Cancer. Kylie Minogue, în vârstă de 41 de ani, care a fost dignosticată cu cancer în mai 2005, apare în posterele pentru noua campanie purtând doar un cupon de mătase roz. Fotografiile pentru această campanie au fost făcute de cunoscutul artist Mario Testino. În cadrul campaniei, mai multe magazine, printre care Marks and Spencer şi Topshop, dar şi designeri cunoscuţi, vor realiza o colecţie specială de haine care vor fi disponibile online dar şi offline în următoarele şase săptămâni. “Înseamnă foarte mult pentru mine să fac parte din campania Fashion Targets Breast Cancer de anul acesta. Susţin din toată inima eforturile de a strânge fonduri pentru munca extraordinară a celor de la fundaţia Breakthrough Breast Cancer”, a declarat cântăreaţa.

În urmă cu cinci ani, artista a fost supusă unei intervenţii chirurgicale prin care i-a fost extirpată o tumoră malignă pe care o avea la sân. Ulterior, timp de opt luni, Kylie Minogue a făcut chimioterapie şi radioterapie, până a reuşit, în 2006, să învingă boala. Artista a declarat, în mai multe ocazii, că această boală, care ar fi putut fi fatală, i-a schimbat viaţa. “Am învăţat că nu mai poţi să te întorci la starea normală de dinainte şi îţi creezi o nouă stare de normalitate. Trebuie să îmi accept viaţa cu reuşitele şi cu insuccesele sale, să accept ce e bun odată cu ce e rău. Am înfruntat o lume a bolii şi a atitudinilor pozitive. Aceste experienţe m-au ajutat să devin o persoană mai matură”.

Kylie Minogue şi-a început cariera ca actriţă, cu un rol în serialul australian “Neighbours”. După succesul primelor două single-uri, “Locomotion” - care a staţionat pe primul loc în topul australian timp de şapte săptămâni - şi “I Should Be So Lucky” - care a impus-o în topurile din lumea întreagă - Kylie a ales să se concentreze exclusiv asupra muzicii. Hit-uri precum “Where the Wild Roses Grow”, în duet cu Nick Cave, “Spinning Around” sau “I Believe in You” i-au adus lui Kylie vânzări de peste 40 de milioane de albume în întreaga lume, numeroase premii, precum şi o poziţie de top în rândul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii pop.