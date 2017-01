Kylie Minogue aniversează 25 de ani de carieră

Cântăreaţa australiană Kylie Minogue va lansa, în luna iunie, cel de-al optulea ei album Best of, pentru a marca 25 de ani de carieră în muzica pop. Albumul se intitulează ”The Best of Kylie Minogue” şi va putea fi achiziţionat de pe iTunes. Printre cele 21 de piese de pe acest disc se numără hituri celebre ale artistei australiene, precum ”Spinning Around”, ”Can\'t Get You Out of My Head”, ”Kids”, în duet cu Robbie Williams, ”Slow”, ”Confide in Me” şi ”In My Arms”. Kylie Minogue va cânta şi pentru regina Elisabeta a II-a, într-un concert extraordinar ce va avea loc în faţa Palatului Buckingham din Londra, luna viitoare, pentru a marca Jubileul de Diamant al suveranei britanice. Albumul ”The Best Of Kylie Minogue” va fi lansat pe 19 iunie.

Kylie Minogue şi-a început cariera ca actriţă, cu un rol în serialul australian ”Neighbours”. A vândut peste 60 de milioane de albume în întreaga lume, a câştigat numeroase premii, precum şi o poziţie de top în rândul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii pop.