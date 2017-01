Kylie Minogue, cea mai sexy vedetă într-o înregistrare video

Cîntăreaţa australiană Kylie Minogue a fost desemnată cea mai sexy vedetă într-o înregistrare video, de tipul clipurilor publicitare sau al înregistrărilor private postate pe Internet, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat în Marea Britanie. În top au fost incluse vedete care au apărut în reclame la produse, pentru care au fost plătite regeşte, celebrităţi care au fost filmate în particular şi s-au trezit că imaginile au fost postate pe Internet, dar şi starlete, precum Paris Hilton, care au avut de profitat de pe urma unor filmuleţe private scurse pe web.

Kylie Minogue ocupă primul loc al topului realizat de “News of the World”, cel mai citit săptămînal din Marea Britanie, datorită partiturii sale din clipul publicitar realizat pentru compania de lenjerie intimă “Agent provocateur”. Clipul publicitar, realizat în 2001, a stîrnit controverse, fiind considerat foarte îndrăzneţ. De altfel, reclama nu a mai fost difuzată pe posturile TV, ci numai în cîteva săli de cinema şi pe Internet, unde se numără printre înregistrările cele mai vizionate. În reclamă, Kylie Minogue, pe atunci în vîrstă de 33 de ani, îmbrăcată în desuuri transparente, călăreşte excitată un taur mecanic, în timp ce este privită de o doamnă în vîrstă, care pare să-i aprecieze prestaţia. Pe locul al doilea în top s-a situat Paris Hilton şi spotul de promovare a lanţului de restaurante fast food Hardee\'s & Carl\'s Jr., realizat în 2005. Paris Hilton a devenit celebră, de altfel, datorită unei înregistrări porno private, realizate împreună cu un fost iubit, Rick Salomon. “One Night in Paris” a devenit, între timp, un film porno cult. În clipul publicitar, Paris apare în costum de baie, spălînd, plină de spumă, o maşină Bentley. La final, starleta apare mîncînd un sandviş al companiei pe care o promovează.

În top au mai fost incluse, în ordine, logodnica fotbalistului Peter Crouch, Abbey Clancy, în reclama la linia de lenjerie intimă Pussy Glamore, fosta concurentă a reality show-ului britanic Big Brother, Amy Alexandra, într-o înregistrare personală sexy, actriţa Lindsay Lohan şi o scenă din filmul “I Known Who Killed Me”, în care aceasta face strip-tease, Shell Jubin şi Vanessa Nimmo, alte protagoniste seducătoare ale Big Brother, Paris Hilton, într-o înregistrare personală, în care face baie într-o cadă cu spumă, Sam Heuston, din cea de-a şasea ediţie a Big Brother, versiunea britanică, Kate Moss, în clipul melodiei “I Just Don\'t Know What to Do With Myself”, al trupei White Stripes, regizat de Sofia Coppola şi top modelul britanic Kelly Simpson, cu un dans exotic.