Kylie Minogue, consolată de Pharrell Williams

Cântăreţul şi compozitorul american Pharrell Williams a dovedit că este o persoană pozitivă prin textele pieselor sale, hitul său „Happy” fiind poate cel mai clar indiciu despre viziunea pe care o are asupra vieţii, dar mai ales asupra greutăţilor pe care le implică. Pharrell Williams este o persoană generoasă, iar prietenii şi colaboratorii săi se bucură primii de prietenia şi disponibilitatea sa. Printre aceştia se numără prinţesa muzicii pop Kylie Minogue, care a recunoscut că Pharrell Williams a ajutat-o să treacă peste despărţirea de iubitul său, fotomodelul spaniol Andrés Velencoso. Cei doi muzicieni trebuiau să înregistreze o piesă împreună, iar date fiind problemele sale sentimentale, Kylie Minogue era pe cale să renunţe la colaborare pentru că nu se simţea în stare să se concentreze asupra profesiei. Numai că Pharrell Williams nu a lăsat-o să cadă în butoiul cu melancolie şi a reuşit să o stimuleze să revină asupra deciziei de a renunţa la colaborare.

Kylie Minogue a recunoscut recent că mai tânărul său coleg american a îndemnat-o pur şi simplu să plângă cât de mult poate şi, din această insistenţă, de fapt, au rezultat mai întâi zâmbete, apoi râsete copioase şi gânduri pozitive. De altfel, despre piesa lor, intitulată în mod sugestiv „I Was Gonna Cancel”, cântăreaţa australiană susţine că este cel mai pozitiv cântec de pe noul ei album, care a primit titlul „Kiss Me Once”. Ca de obicei, Kylie Minogue a găsit salvarea pentru eşecurile din viaţa privată în muncă şi plănuieşte un nou turneu mondial pentru promovarea noului album, al 12-lea din carieră. Aşa poate că are şi mai multe şanse de a-şi găsi o nouă jumătate!

În octombrie 2013, Kylie Minogue, în vârstă de 45 de ani, a confirmat destrămarea relaţiei cu fotomodelul spaniol Andrés Velencoso. Vedeta australiană a invocat programul încărcat al celor doi, care nu putea face ca relaţia lor să funcţioneze. Cam aceleaşi au fost mereu motivele pentru care Kylie Minogue nu este capabilă să îşi păstreze relaţiile. Presiunea de a-şi păstra contractele este foarte mare pentru prinţesa muzicii pop, mai ales că nu pare pregătită să facă un pas înapoi în faţa mai tinerelor sale colege. Şi precedenta relaţie cu actorul francez Olivier Martinez s-a rupt după ce acesta nu a mai suportat să o vadă cum se dedică mai mult carierei şi chiar îşi pune în pericol sănătatea. Actorul francez i-a fost alături în timpul luptei pe care a dus-o cu cancerul, iar acesta a sperat ca, odată însănătoşită, să dea o şansă întemeierii unei familii şi să renunţe la programul draconic de vedetă pop. La rândul său, Andrés Velencoso s-a săturat să o tot aştepte să revină din turnee. Aşa că artista şi-a petrecut singurică noaptea dintre ani, dar cu ajutorul lui Pharrell Williams a reuşit să treacă peste sentimentul de abandon şi să îşi regăsească încrederea în sine. N-ar strica nici dacă, după aceste confidenţe, piesa „I Was Gonna Cancel” va ajunge pe prima poziţie în topuri!