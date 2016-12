Kylie Minogue încă îl iubeşte pe fostul ei partener de viaţă

Cântăreaţa australiană Kylie Minogue a declarat că încă îl iubeşte pe fostul său partener de viaţă, modelul spaniol Andres Velencoso, de care s-a despărţit anul trecut, în luna octombrie, după o relaţie care a durat cinci ani. ”A fost o despărţire amiabilă, dar îl iubesc în continuare pe Andres; el este cel mai drăguţ bărbat, cel mai grozav bărbat”, a declarat Kylie Minogue pentru publicaţia ”Daily Star”. De asemenea, cântăreaţa a precizat că a fost foarte tristă după despărţirea de Andres, dar a fost foarte ocupată şi astfel a reuşit să treacă peste acea perioadă şi să meargă mai departe.

Kylie a acceptat recent să fie antrenor pentru ediţia britanică a emisiunii de televiziune „The Voice“, alături de Tom Jones, will.i.am şi Ricky Wilson, şi, pentru că Andres a fost una dintre persoanele care au convins-o să facă parte din concursul de talente, cântăreaţa simte ca acesta este în continuare cu ea, în ciuda despărţirii lor. Cei doi au declarat că s-au despărţit din cauza programului de lucru încărcat, ce nu le permitea să petreacă mult timp împreună. În 2012, Kylie spunea despre Velencoso: ”El este alesul. Sună alarma, patru ani. Cred că m-am decis”, sugerând o posibilă căsătorie.

Kylie Minogue a mai avut relaţii cu Jason Donovan, Lenny Kravitz, regretatul Michael Hutchence, dar şi cu actorul Olivier Martinez, de care s-a despărţit în 2007. Kylie Minogue şi-a început cariera ca actriţă cu un rol în serialul australian ”Neighbours”. După succesul primelor două single-uri, ”Locomotion” şi ”I Should Be So Lucky”, care au impus-o în topurile din lumea întreagă , Kylie a ales să se concentreze exclusiv asupra muzicii. Hituri precum ”Where The Wild Roses Grow”, în duet cu Nick Cave, ”Spinning Around”, ”Kids”, în duet cu Robbie Williams, ”On a Night Like This”, ”Can't Get You Out of My Head” sau ”In Your Eyes” i-au adus lui Kylie vânzări de peste 40 de milioane de albume în întreaga lume, numeroase premii, precum şi o poziţie de top în rândul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii pop.