Kylie Minogue îşi vinde unul din automobilele de lux

Cântăreaţa australiană Kylie Minogue a anunţat că îşi va vinde la licitaţie unul dintre automobilele ei de lux, pentru a finanţa o fundaţie de caritate care militează pentru protejarea copiilor. Artista australiană îşi va vinde limuzina Lexus în cadrul unei licitaţii organizate în sprijinul fundaţiei National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). “Sunt încântată de faptul că am decis să donez limuzina mea Lexus CT200H în beneficiul NSPCC, cu ocazia licitaţiei organizate după dineul de Crăciun oferit de primăria Londrei. Toate încasările vor fi donate pentru finanţarea programului Helpline iniţiat de această fundaţie”, a declarat Kylie Minogue. “Am condus această maşină pe parcursul anului 2011 şi sper că generosul viitor cumpărător o va aprecia la fel de mult ca şi mine”, a adăugat artista australiană. Dineul şi licitaţia vor avea loc la Londra, mâine seară.