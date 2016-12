Kylie Minogue rămâne foarte populară în Australia

Cântăreaţa australiană Kylie Minogue a participat în calitate de invitat de onoare la ediţia din 2012 a paradei Mardi Gras, organizată de comunitatea homosexualilor, lesbienelor şi transsexualilor din Sydney, la care au asistat peste 300.000 de persoane. Cântăreaţa este una dintre cele mai renumite artiste de pe scena muzicii pop internaţionale, iar venirile ei în ţara natală, Australia, sunt întâmpinate întotdeauna cu entuziasm. Kylie Minogue este, totodată, de foarte mulţi ani, un veritabil idol pentru comunitatea gay din lumea întreagă. Atunci când a revenit în Australia pentru a sărbători 25 de ani de carieră în industria muzicală, parada Mardi Gras din Sydney, organizată sâmbătă seară, a reprezentat ocazia perfectă pentru a marca „aniversarea de argint” a cântăreţei australiene. În vârstă de 43 de ani, Kylie Minogue a fost invitata de onoare a paradei organizată în fiecare an pe Oxford Street din Sydney de comunitatea homosexualilor, lesbienelor şi transsexualilor. Artista a susţinut apoi un recital special, la petrecerea organizată după paradă, la Hordern Pavilion din Moore Park din Sydney. „A fost un show de dimensiuni epice”, a declarat cântăreaţa într-un mesaj postat pe contul său de Twitter la scurt timp după încheierea spectacolului. Artista australiană a purtat la acest eveniment două ţinute spectaculoase create de designerul Jean Paul Gaultier, o tiară creată de designerul londonez Stephen Jones şi o îndrăzneaţă rochie fără spate creată de casa Pucci.

Kylie Minogue, care a participat la parada Mardi Gras din Sydney şi în anul 1998, a fost onorată de organizatori printr-o defilare specială a unui car alegoric, a cărui temă centrală s-a inspirat din viaţa şi cariera celebrei cântăreţe. La parada Mardi Gras de sâmbătă seară de la Sydney au participat circa 300.000 de persoane, care, în ciuda ploii, şi-au păstrat starea de bună dispoziţie, cântând şi dansând peste două ore şi jumătate. După eveniment, cântăreaţa a vorbit despre actuala legislaţie din Australia, care interzice căsătoriile între persoanele de acelaşi sex: „Cred că ar trebui să fie legalizate. Întotdeauna am spus că dragostea este dragoste. Sper că toate obstacolele din calea legalizării lor (a căsătoriilor gay, n.r.) vor dispărea în curând”.

Kylie Minogue şi-a început cariera ca actriţă cu un rol în serialul australian „Neighbours”. După succesul primelor două single-uri,”Locomotion, care a staţionat pe primul loc în topul australian timp de şapte săptămâni şi „I Should Be So Lucky”, care a impus-o în topurile din lumea întreagă, Kylie Minogue a ales să se concentreze exclusiv asupra muzicii. Cântăreaţa australiană a vândut peste 60 de milioane de albume în întreaga lume, a primit numeroase premii şi ocupă o poziţie de top în rândul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii pop.