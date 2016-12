Kylie Minogue s-ar putea converti la catolicism

Cîntăreaţa australiană, în vîrstă de 41 de ani, este atît de îndrăgostită de modelul spaniol Andres Valencoso, încît ia în considerare convertirea la catolicism. Kylie Minogue îşi doreşte o nuntă tradiţională cu iubitul său, cu care are o relaţie din luna noiembrie. Deşi logodna nu a fost confirmată oficial, apropiaţii cîntăreţei au declarat că ea este în căutarea unor ţinute de vis pentru nunta sa, alături de stilistul William Baker. „Lui Kylie îi place apropierea pe care religia o oferă familiei lui Andres. Ea vrea să adopte unele aspecte tradiţionale din ceremonia de nuntă catolică şi se gîndeşte chiar să se convertească la catolicism”, a declarat o sursă apropiată vedetei. Potrivit aceloraşi surse, Kylie şi Andres vor să se căsătorească în Spania, la Parador de Cardona, un castel din secolul IX de pe Costa Brava. Cuplul doreşte, de asemenea, să sărbătorească nunta şi în Australia, la Melbourne, în casa familiei Minogue. „Va fi o petrecere mai mare în Australia, cu ceva mai mulţi invitaţi. Totuşi va rămîne un eveniment destul de exclusivist. Atît Kylie, cît şi Andres preferă să facă o ceremonie restrînsă, fără nimic prea ostentativ”, a declarat o sursă apropiată cuplului. „Kylie are sute de idei pentru rochia sa. Probabil va alege un model Dolce and Gabbana, deoarece a lucrat cu ei timp de mai mulţi ani. Nu vrea o rochie foarte sexy, pentru că îşi doreşte să arate sofisticată şi rafinată”, a mai precizat sursa citată.

Surse din anturajul lui Kylie Minogue au mai declarat recent că artista doreşte să locuiască împreună cu iubitul, în vîrstă de 31 de ani, în localitatea Tossa De Mar, de pe Costa Brava, în apropiere de reşedinţa familei acestuia. Cîntăreaţa australiană a început să înveţe limba spaniolă pentru a putea să se înţeleagă mai bine cu localnicii, după ce se va stabili în Tossa De Mar. În luna februarie, Andres Valencoso a prezentat-o pe Kylie Minogue tatălui şi surorii sale, în timpul primei călătorii pe care cuplul a făcut-o în Tossa De Mar. La începutul lunii aprilie, cuplul şi-a petrecut vacanţa împreună în North Queensland din Australia, iar Kylie Minogue a profitat de această ocazia pentru a-şi prezenta iubitul părinţilor şi fratelui ei.