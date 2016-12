Kylie Minogue s-ar putea să nu devină mamă niciodată

În plină campanie de promovare a celui de-al 12-lea album din carieră, cântăreaţa australiană Kylie Minogue este pusă pe confidenţe. Aceasta a declarat că a acceptat, în sfârşit, faptul că s-ar putea să nu devină mamă niciodată.

2013 a fost un an tumultuos pentru Kylie Minogue. S-a despărţit de iubitul ei, modelul spaniol de 35 de ani Andres Valencoso, în octombrie 2013, după o relaţie de cinci ani, şi-a schimbat echipa managerială, a renunţat la asistentul ei personal, cu care colabora de peste un deceniu, şi a devenit membru în juriul emisiunii-concurs „The Voice“ din Marea Britanie, o decizie care marchează prima ei incursiune în universul complicat al concursurilor de talente televizate.

BĂRBAŢI NEPOTRIVIŢI Kylie Minogue a recunoscut că schimbările din viaţa ei profesională au avut un anumit impact asupra relaţiei cu iubitul ei. ”După ce am avut acelaşi manager, un australian, timp de 25 de ani, am semnat cu o nouă echipă managerială din Los Angeles. Americanii muncesc într-un mod foarte diferit faţă de britanici şi de australieni şi pentru mine a fost ca şi cum încercam să învăţ o limbă străină. Apoi, asistentul meu, care a lucrat cu mine 12 ani, s-a mutat înapoi în Australia. Aşadar, m-am trezit că am rămas de una singură, încercând să fac ca relaţia mea să funcţioneze. Andres m-a sprijinit în tot acest proces, înţelegând că doream o despărţire, nu o despărţire de el, ci de toate acele lucruri din trecutul meu. Sunt convinsă că acest fapt a avut o legătură şi cu despărţirea noastră”, a dezvăluit cântăreaţa australiană. În trecut, Kylie Minogue recunoaşte că era atrasă de bărbaţi ”dificili”, un eufemism pentru ”instabili”. Unul dintre foştii ei iubiţi, Michael Hutchence, fostul lider al trupei rock INXS, care s-a sinucis în anul 1997, obişnuia să spună că hobby-ul său preferat era ”coruperea lui Kylie”. Un alt iubit al artistei, modelul James Gooding, a vândut tabloidelor o serie de detalii picante despre relaţia lor. La rândul său, actorul francez Olivier Martinez, cu care Kylie Minogue a avut o relaţie din 2003 până în 2007 şi care i-a stat alături în timpul tratamentului pentru cancer mamar, în 2005, a demonstrat că are o fire temperamentală, care a ieşit la lumină recent, după ce s-a bătut cu fostul partener de viaţă al soţiei sale, actriţa Halle Berry. Întrebată de jurnalişti dacă preferă în continuare bărbaţii dificili, Kylie Minogue a spus: ”Da, însă asta nu înseamnă că ultimul meu iubit nu a fost un bărbat complex. Era un bărbat foarte direct şi foarte amabil şi cred că de la el am învăţat faptul că poţi să ai o relaţie şi cu un tip amabil, căruia îi pasă de tine”.

Noul ei contract, în calitate de jurat în ediţia britanică a emisiunii „The Voice“, coincide cu lansarea primului ei album de studio din ultimii patru ani, intitulat ”Kiss Me Once”, scos pe piaţă vineri, 14 martie. În versurile primului single de pe noul disc, ”The Blue”, cântăreaţa afirmă că ”este OK să nu ai o relaţie”. Chiar dacă a crezut la un moment dat că Andres Valencoso era ”alesul” ei, cântăreaţa a mărturisit că s-a întrebat de câteva ori dacă este făcută pentru căsătorie şi pentru a avea copii. ”Atunci când se va întâmpla, se va întâmpla pur şi simplu. Cred că această etapă în care mă aflu acum, când încerc să fiu calmă şi să accept cu împăcare lucrurile din viaţa mea, s-ar putea să reprezinte faptul că îmi dau seama că anumite lucruri pur şi simplu nu sunt scrise pentru mine. Nu poţi să ai totul. Aşadar, prefer să mă concentrez pe lucrurile pe care le am în loc de lucrurile pe care nu le am”, a spus artista australiană.