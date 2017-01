Kylie Minogue va fi una dintre gazdele galei Brit Awards 2009

Ediţia din 2009 a galei Brit Awards va fi prezentată de Kylie Minogue şi de actorii James Corden şi Mathew Horne, cunoscuţi din sitcomul ”Gavin and Stacey”, difuzat de BBC. Printre celebrităţile care vor participa la gala Brit Awards mai figurează trupa Kings of Leon, Duffy şi Girls Aloud. În urmă cu o săptămînă, organizatorii au anunţat că trupă irlandeză U2 va concerta, de asemenea, în cadrul acestei gale, la care trupa Pet Shop Boys va primi un premiu pentru extraordinara contribuţie adusă muzicii.

După ce vor fi anunţate nominalizările la cele 11 categorii de premii, în această seară, fanii vor putea să voteze cîştigătorii categoriilor Cea mai bună interpretare live, Cel mai bun artist solo britanic şi Cel mai bun debut. Marea cîştigătoare a galei din 2008 a fost trupa Take That, care a obţinut premiile pentru Cea mai bună interpretare live şi Cea mai bună piesă britanică. The Brits Academy, alcătuită din aproximativ 1.000 de specialişti din industria muzicală şi critici, va stabili cîştigătorii celorlalte opt categorii. Gala Brit Awards va avea loc pe 18 februarie, la Earls Court Exhibition Centre din Londra. Cîntăreaţa australiană Kylie Minogue a fost recompensată cu un premiu special la gala Brit Awards 2008, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale la dezvoltarea muzicii pop.

Kylie Minogue şi-a început cariera ca actriţă, cu un rol în serialul australian ”Neighbours”. După succesul primelor două single-uri, ”Locomotion”, care a staţionat pe primul loc în topul australian timp de şapte săptămîni şi ”I Should Be So Lucky”, care a impus-o în topurile din lumea întreaga, Kylie a ales să se concentreze exclusiv asupra muzicii. Hit-uri precum ”Where the Wild Roses Grow”, în duet cu Nick Cave, ”Spinning Around”, ”Kids”, în duet cu Robbie Williams, ”On a Night Like This”, ”Can\'t Get You Out of My Head”, ”In Your Eyes”, ”Love At First Sight”, ”Come Into My World”, ”Slow” sau ”I Believe in You” i-au adus lui Kylie vînzări de peste 40 de milioane de albume în întreaga lume, numeroase premii, precum şi o poziţie de top în rîndul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii pop.