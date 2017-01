La 102 ani, Manoel de Oliveira vrea să mai regizeze

Cineastul portughez Manoel de Oliveira, care împlineşte, sâmbătă, 102 ani, a declarat, la Porto, unde şi-a prezentat cel mai recent scurtmetraj, că are încă alte câteva filme de făcut. “Am mai multe proiecte de făcut”, a declarat decanul de vârstă al regizorilor de film aflaţi încă în activitate, menţionând în special o idee ce are legătură cu ”A ronda da noite”, cel mai recent roman al scriitoarei portugheze Agustina Bessa Luis. “Nu mi-ar plăcea să trec din această viaţă în cealaltă fără a turna acest film, însă am alte idei înainte de a-l face pe acesta”, a declarat cineastul portughez. Joi seară, venerabilul cineast portughez a prezentat la Porto, oraşul său natal, cel mai recent film pe care l-a regizat, un scurtmetraj inspirat dintr-un tablou portughez din secolul al XV-lea, intitulat “Paneis de Sao Vicente de Fora”, ce prezintă pe şase panouri societatea portugheză din epoca marilor descoperiri geografice.

Evocând cei 80 de ani de carieră, Manoel de Oliveira a declarat că a avut noroc şi o energie venită de la astre. De la primul său film, “Douro, Faina Fluvial”, regizat în anul 1931, Manoel de Oliveira a realizat aproape 50 de lungmetraje de ficţiune şi documentare. Cel mai recent lungmetraj al său, “O Estranho Caso de Angélica / The Strange Case of Angelica”, o poveste despre spiritualitate, a deschis, în luna mai, secţiunea Un Certain Regard la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes. Din 1990, a realizat aproape în fiecare an câte un film. Printre actorii care au colaborat cu regizorul de-a lungul vremii se numără Leonor Silveira, Marcello şi Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, John Malkovich sau nepotul său, Ricardo Trepa. Manoel de Oliveira a primit, în 1999, premiul special al juriului în selecţia oficială a Festivalului de la Cannes, pentru filmul “A Carta / Scrisoarea”, iar cu doi ani înainte, lungmetrajul său “Viagem ao Princípio do Mundo” a câştigat premiul FIPRESCI la acelaşi festival.