La 14 ani, luptă cu o tumoră-gigant

Cristi este un băiețel de 14 ani, din Constanța, pe care, dacă l-ați cunoaște, cu siguranță l-ați îndrăgi. Pentru a trăi, însă, are nevoie de noi. O tumoră-gigant de 6 centimetri și jumătate la nivelul sinusurilor este pericolul cu care trebuie să lupte. Singura speranță pentru el este o intervenție chirurgicală făcută în Turcia. Pentru că boala a fost depistată într-un stadiu avansat, copilul a fost programat de urgență la operație și se află acum la clinică. Părinții au reușit să adune o parte din bani, însă este nevoie de mult mai mult. 60.000 de euro costă viața lui Cristi. ”Medicii din România au spus că nu pot face nimic, că e un risc vital dacă se apucă de această operație. La o clinică din Turcia am găsit o echipă dispusă să efectueze operația în orice clipă, însă ne trebuie foarte mulți bani. Rugăm oamenii cu suflet să ne ajute cu cât de puțin...Vrem să ne vedem copilul bine”, mărturisește, îndurerată, mama lui Cristi, Marioara Naum. Băiețelul a început să se simtă rău din toamna anului trecut, însă medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța le-au spus părinților să stea liniștiți, pentru că este vorba doar de o simplă răceală. ”Acum câteva luni, copilul meu a avut niște dureri de cap și amețeli. Am fost la spital la noi în Constanța, iar acolo ni s-a spus că are roșu în gât. A fost internat, i-au făcut o branulă, un EKG, i-au dat antibiotic, dar nu a venit nimeni să-i facă un tomograf”, povestește Marioara Naum.

DURERI DIN CE ÎN CE MAI PUTERNICE La scurt timp însă, pentru că durerile erau din ce în ce mai puternice, copilul a intrat din nou în cabinetul medicului. ”A făcut o infecție puternică, a început să aibă dureri de urechi, de maxilar și cap. Medicul de familie i-a prescris medicamente, picături și i-a recomandat să nu se șteargă cu bețișoare de urechi. Pentru că durerile nu treceau, am revenit din nou la medic, care ne-a spus că ne dă alte antibiotice. Am mers și la stomatolog, care ne-a zis că nu are nimic”, mai adaugă mama băiatului. După nenumărate drumuri la diverși doctori, părinții s-au adresat unui orelist. ”Medicul ne-a spus că nu îi place deloc cum arată copilul și că trebuie să mergem de urgență la București, la un specialist ORL. La București i s-a făcut un tomograf și am aflat rezultatul, care nu a fost deloc îmbucurător”, afirmă femeia. Durerile de cap înfiorătoare și amețelile l-au transformat pe Cristi dintr-un copil plin de viață, cu rezultate foarte bune la învățătură și pasionat de tenis, într-un omuleț fără putere. ”Copilul nu mai are voie să stea în soare, să facă efort fizic, am oprit și școala, și sportul, și tot”, spune mama băiatului. ”Simt cum îmi bate inima, dar simt în ureche. Încă de la început aveam amețeli, nu puteam să stau în picioare, simțeam urechea tare”, povestește Cristi.

Toți cei care vor să îl ajute pe Cristi să trăiască o pot face donând bani în contul RO90 RZBR 0000 0600 1380 1194 sau contactând-o pe mama băiatului, la numărul de telefon 0729.090.032.