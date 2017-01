La 16 ani, a învăţat din nou să meargă

S-a luptat cu o boală teribilă şi a cîştigat. Aceasta este, pe scurt, povestea unei tinere de 16 ani din Constanţa. Ana Maria Arcăleanu a fost diagnosticată, cînd avea doar 7 ani, cu distonie musculară deformantă generalizată, care provoacă mişcări involuntare ale membrelor. Prima dată, boala s-a manifestat numai la picioare dar, în timp, s-a extins şi la mîini. În ultimii nouă ani, Ana s-a putut deplasa numai cu ajutorul mamei sale, Elena Smântână. „Nu putea merge normal, ea alerga. Făcea doi, trei paşi, după care obosea şi se lăsa pe vine pentru a se odihni. În ultimul timp ajunsese să meargă, în casă, în genunchi. Nu putea să mănînce singură sau să bea un pahar cu apă din cauza spasmelor musculare de la mîini”, povesteşte Elena Smântână. Singura şansă la o viaţă normală era o operaţie pe creier, efectuată într-o clinică din Munchen, în Germania. Din păcate, familia fetei nu avea posibilităţile materiale pentru o deplasare la Munchen în vederea obţinerii unui diagnostic clar şi a operării, aşa că însănătoşirea părea un vis îndepărtat. Elena Smântână primeşte lunar 458 lei, salariu de asistent personal pentru persoane cu handicap, din care trebuie să plătească 250 lei chiria. Restul banilor trebuie să le ajungă celor trei şi pentru facturi, mîncare şi îmbrăcăminte. Tatăl Anei şi-a părăsit familia şi a plecat să muncească în Spania în urmă cu patru ani, lăsîndu-şi soţia să aibă singură grijă de cele două fete ale lor (Ana mai are o soră mai mică). În tot acest timp, cele trei nu au primit nici un ajutor din partea bărbatului, care se pare că a uitat cu desăvîrşire de responsabilităţile părinteşti. „Am avut noroc cu tatăl unei colege de clasă de-a Anei, Mircea Burci, care a văzut-o pe fata mea şi a vrut să ne ajute. El ne-a susţinut în campania noastră de a obţine fondurile necesare şi ne-a îndrumat către autorităţile publice locale şi centrale. Mulţumită demersurilor pe care Mircea Burci şi conducerea Şcolii Generale Ion Minulescu le-au făcut şi a cererilor depuse, am primit banii de care aveam nevoie de la Consiliul Judeţean Constanţa”, a declarat Elena Smântână. După ce banii nu au mai fost o problemă, Ana Maria Arcăleanu s-a putut deplasa în Munchen, unde a fost diagnosticată de specialiştii germani. După ce a fost pus un diagnostic clar, ea a fost internată în clinica germană şi a suferit două operaţii pe creier, pe 9 şi 11 iulie. I-au fost introduşi în creier doi electrozi, conectaţi la un aparat care i-a fost montat în abdomen. Rolul acestuia este de a trimite impulsuri electrice către electrozi şi de a controla mişcările involuntare ale membrelor. Imediat după intervenţiile chirurgicale, s-au văzut rezultatele: Ana putea sta întinsă în pat liniştită, fără spasme musculare. Imediat ce s-a putut ridica din pat, ea a început exerciţiile fizice de recuperare, în timpul cărora a învăţat să meargă din nou. „Mă simţeam ca un copil care învaţă să facă primii paşi. M-am născut a doua oară mulţumită acestei operaţii. Duminica trecută am fost, împreună cu mama şi sora mea, în Satul de Vacanţă. Nu am mai mers acolo de cînd eram în clasa a I-a. A fost atît de bine să mă pot plimba printre oameni, să pot simţi pămîntul sub picioare”, a spus Ana. Tînăra s-a întors în Constanţa pe data de 5 august. Deşi, momentan, nu deţine controlul total asupra membrelor sale, tînăra este optimistă şi ştie că dacă va urma programul de gimnastică recuperatorie prescris de medicii germani va putea, într-un an şi jumătate, să devină un om normal. Deja se poate descurca singură atunci cînd vine vorba de activităţi zilnice normale, care pot părea banale oamenilor obişnuiţi dar care, pentru ea, erau un vis îndepărtat. „Poate să apuce singură un pahar şi să bea apă, poate mînca şi poate urca scările fără să mai aibe nevoie de ajutorul meu. Cu echilibrul stăm mai prost, dar în timp vom rezolva şi acest aspect. I-am cumpărat, din Germania, o pereche de orteze, care să-i îndrepte tălpile, pentru că după ce a mers cum a putut în aceşti nouă ani, acum calcă strîmb. Ştiu că va fi mult de muncă, dar voi face orice pentru ca fata mea să aibă parte de viaţa pe care o merită”, a adăugat Elena Smântână. În ciuda bolii, Ana nu a renunţat la şcoală şi la dorinţa de a face ceva cu viaţa ei. Anul acesta ea a dat examenul de capacitate, pe care l-a luat cu nota 9.00. Mulţumită rezultatului foarte bun, a intrat la Liceul „Lucian Blaga”, la Filologie, fiind a treia din clasa sa. Veştile bune nu se opresc însă aici. Elena Smântână şi-a depus dosarul pentru a obţine o locuinţă ieftină, în cadrul programului demarat de Primăria Constanţa, şi speră ca anul viitor să se mute în propria lor casă.