La 16 ani, a mutilat un om în bătaie

După aproape trei luni de anchetă, poliţiştii constănţeni au reuşit să dea de urma celui care a lăsat un pensionar fără un ochi. Agresorul a fost identificat în persoana lui Taifun A., de 16 ani, din Constanţa. Oamenii legii au reuşit să dea de urma sa după ce, la sfârşitul lunii trecute, portretul robot al agresorului a apărut în mass-media, iar o persoană a sunat la Poliţie şi a dat detalii cu privire la identitatea acestuia. „Exploatând aceste date şi informaţii, lucrătorii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa au reuşit, în cursul zilei de astăzi (n.r. - ieri), să-l identifice şi să-l reţină pe autor. S-a stabilit şi s-a probat că el este cel care a lovit cu piatra partea vătămată, iar, ca urmare, aceasta şi-a pierdut un ochi. Tânărul nu figurează cu antecedente penale”, a declarat şeful Poliţiei Municipiului Constanţa, cms. şef Emilian Pârvu. Suspectul a fost ridicat de la domiciliu, ieri dimineaţă, şi escortat la sediul Poliţiei pentru audieri. Pe numele lui, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală gravă, agresorul fiind reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore. De asemenea, oamenii legii au reuşit să identifice şi cea de-a doua persoană care îl însoţea pe Taifun A. în ziua comiterii agresiunii. „Persoana respectivă a fost audiată în calitate de martor”, a adăugat cms. şef Pârvu.

ARESTAT Ieri după-amiază, Taifun A. a fost prezentat procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, care au sesizat instanţa de judecată cu propunere de arestare preventivă. În timpul audierilor, agresorul şi-a recunoscut fapta. Magistraţii Judecătoriei Constanţa au decis ca Taifun A. să stea după gratii pentru următoarele 19 zile. Deşi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a oferit o recompensă de 1.500 de lei pentru cel care va furniza informaţii cu privire la autor, persoana care a sunat a spus că nu doreşte banii, ci vrea doar să dea dovadă de spirit civic.

„SUNT O FIRE PUTERNICĂ” Reamintim că victima, Ioan Bangal, se afla într-un mijloc de transport în comun şi, pentru că i-a atenţionat pe doi indivizi asupra vocabularului pe care îl foloseau, a rămas infirm pe viaţă. Bărbatul se deplasa cu autobuzul 44 şi mergea către stadionul Voinţa. În autobuz erau şi doi tineri de etnie rromă care aveau un vocabular neadecvat, iar el le-a atras atenţia să schimbe limbajul. Niciun alt călător nu a luat atitudine. În momentul în care Bangal a coborât în staţie, indivizii l-au urmărit. Unul dintre cei doi l-a lovit cu o piatră în faţă până i-a scos ochiul şi i-a rupt nasul. Victima a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, care a durat mai bine de cinci ore, şi a avut nevoie de 21 -22 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea vătămărilor suferite. „Nu am avut nicio reacţie când mi s-a spus că voi rămâne fără un ochi. Îmi dădusem seama şi am spus că asta e... nu mai am ce face. Acum trebuie să port ochelari de vedere aproape în permanenţă. Sunt o fire puternică. Am reuşit să depăşesc momentul. Faptul că am navigat şi am trecut prin multe cred că m-a întărit. Urmează să mi se pună un ochi de sticlă şi sper că mă voi obişnui”, a declarat Ioan Bangal. În ciuda celor întâmplate, victima a spus că ar interveni şi a doua oară, cu riscurile de rigoare, deşi oamenii din jur sunt laşi.