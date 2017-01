La 78 de ani, Clint Eastwood se simte ca “un puşti”

Festivalul de la Cannes este o adevărată cură de tinereţe pentru Clint Eastwood, în cursă pentru premiul Palme d\'Or cu “Changeling”, actorul-regizor afirmînd marţi că se simte ca un “puşti” după ce a asistat la un omagiu adus cineastului aproape centenar Manoel de Oliveira. “Am fost ieri la un omagiu adus lui Manoel de Oliveira, care are o sută de ani şi mi-am spus, “Sînt un puşti... mai am încă 20 de ani\'”, a afirmat zîmbind Clint Eastwod, care împlineşte anul acesta 78 de ani. “Ador să spun poveşti şi cînd am început să regizez, în urmă cu 38 de ani, credem că voi face asta doar cîţiva ani, însă am continuat”, a adăugat el.

Sosit în ajun la Cannes, Clint Eastwood a asistat la decernarea unui Palme d\'Or pentru întreaga carieră portughezului Manoel de Oliveira, care împlineşte, anul acesta, 100 de primăveri! “Sînt din ce în ce mai mult în spatele camerei şi din cînd în cînd mai ies în faţă, însă din ce în ce mai puţin: acum am oameni minunaţi în faţa camerei”, a concluzionat Eastwood. În competiţie pentru a cincea oară la Cannes, Clint Eastwood revine cu “Changeling”, la cinci ani după “Mystic River”, cu Sean Penn, preşedintele juriului de anul acesta. Clint Eastwood a defilat pe covorul roşu alături de actorii John Malkovich şi Angelina Jolie, care joacă în “Changeling”, povestea unei mame care îşi aşteaptă copilul răpit la Los Angeles, în anii \'20.