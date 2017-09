La 9 ani, vrea să fie „Guardian of the Galaxy“, angajat al NASA! Ce i-au răspuns oficialii

Un elev de clasa a patra din statul american New Jersey speră să-și pună talentele de autoproclamat "Gardian al galaxiei" la lucru, depunându-și candidatura pentru postul de "ofițer pentru protecție planetară" scos la concurs de Agenția spațială americană (NASA) săptămâna trecută, relatează UPI. Anunțul NASA i-a atras atenția elevului de 9 ani Jack Davis, care crede că este foarte potrivit pentru jobul remunerat cu un salariu cu șase cifre pe an, scrie agenția de știri sâmbătă. "Poate am doar nouă ani, dar cred că aș fi potrivit pentru funcție. Unul dintre motive este faptul că sora mea spune că sunt extraterestru. De asemenea, am văzut aproape toate filmele despre spațiu și extratereștri pe care le puteam vedea", a scris Jack într-o scrisoare scrisă de mână către NASA. Davis a adăugat că este foarte bun la jocuri video și că speră să-și extindă cunoștințele despre spațiu urmărind filmele "Men in Black". "Sunt tânăr, așa că pot învăța să gândesc ca un extraterestru", a spus el. Scrisoarea sa i-a atras atenția directorului NASA pentru știință planetară, Jim Green, care a trimis un răspuns. "Aud că ești un „Gardian al galaxiei“ și că ești interesat să devii ofițer pentru protecție planetară. Este grozav!", a scris Green. "Postul nostru de ofițer de protecție planetară este cu adevărat tare și este o activitate foarte importantă. Este vorba despre a proteja Pământul de microbii foarte mici când aducem înapoi mostre de pe Lună, asteroizi și Marte", a adăugat el.

Deși răspunsul lui Green nu a inclus o ofertă oficială de angajare, acesta îi vorbește lui Jack Davis despre oportunitatea a de a învăța pentru a ocupa o poziție la NASA în viitor. "Așteptăm mereu cu nerăbdare viitori oameni de știință și ingineri strălucitori pentru a ne ajuta, așa că sperăm că vei învăța din greu și te vei descurca bine la școală. Sperăm să te vedem aici la NASA cât de curând", a mai scris Green în mesajul său. Băiatul a primit și un telefon de la directorul pentru cercetare planetară al NASA, Jonathan Rall, care i-a mulțumit pentru interesul său față de funcția scoasă la concurs de NASA. Deși postul de ofițer pentru protecție planetară va fi probabil atribuit unui candidat cu ceva mai multă experiență decât un elev de clasa a patra, Green a spus că a fost încântat de oportunitatea de a stimula interesul față de spațiu și știință în rândul copiilor ca Davis. "La NASA ne place să-i învățăm pe copii despre spațiu și să-i inspirăm să devină viitoarea generație de exploratori. Gândiți-vă la asta ca la un ajutor pentru gravitație - un stimulent care poate schimba pozitiv, pentru totdeauna, cursul unei persoane în viață și amprenta noastră în univers", a spus el.