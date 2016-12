La 92 de ani, Christopher Lee lansează un nou cântec heavy metal de Crăciun

Christopher Lee, în vârstă de 92 de ani, lansează un nou cântec de Crăciun, pe ritmuri de heavy metal. De-a lungul timpului, Lee a lansat versiuni metal pentru "Little Drummer Boy" şi "Silent Night" în 2012 şi pentru "Jingle Hell" si "My Way" în 2013, arată Huffington Post. Acum a venit rândul piesei "Darkest Carols, Faithful Sing", varianta a "The Herald Angels Sing". Într-unul dintre versuri Lee spune "Glory to the metal kings!", adică "Glorie regilor metalului!". "La vârsta mea, cel mai important lucru este să rămân activ făcând lucruri care mă încântă. Nu ştiu cât timp voi mai fi prin preajmă, aşa că fiecare zi este o sărbătoare pe care vreau să o împart cu fanii mei", a spus artistul. Toate melodiile sale, inclusiv cea de acum, sunt disponibile pe Amazon, iTunes şi Google Play.

http://youtu.be/-TnFIDKyX50