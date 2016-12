La 99 de ani, o femeie din Alba Iulia s-a dus la vot

Elisabeta Joldea din Alba Iulia s-a dus la vot, la cei 99 de ani ai săi, spunând că "trebuia" să facă asta şi aşteptând de la cei aleşi "respect" şi "să aducă ceva bine în ţară", în timp ce tinerii au preferat să stea la terase, unii fără a şti ce se votează sau a fi interesaţi. Astăzi, la primele ore de la deschiderea urnelor, la Secţia numărul 1 din Alba Iulia a ajuns şi Elisabeta Joldea, în vârstă de 99 de ani. Bătrâna, care a mers singură la vot, a spus că nici nu s-a gândit să lipsească întrucât consideră că votul este o obligaţie pentru fiecare român. Elisabeta Joldea s-a îmbrăcat cu haine "de duminică" şi s-a grăbit să ajungă la secţie, ca apoi să poată merge şi la biserică. "Am 99 de ani şi şase luni. Sigur că am venit la vot. Trebuia", a spus ea. Femeia, îmbrăcată cu sacou şi pălărie neagră de soare, le-a spus reprezentanţilor secţiei de votare că nu are nevoie de ajutor şi, după ce a votat, a împăturit buletinul de vot şi l-a pus zâmbind în urnă. Ea a povestit apoi că este nemulţumită de cum "merg treburile" acum în ţară, deoarece "e prea multă răutate", iar "pe vremuri", adică înainte de 1989, "poate era mai bine". Femeia a adăugat că în noiembrie împlineşte 100 de ani, dar nici nu se gândeşte să nu participe şi la alegerile prezidenţiale pentru a-şi exprima dreptul de vot.