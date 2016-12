La Aeroportul „Kogălniceanu“: Modernizări la platforma de staționare pentru avioane medii

Inaugurarea platformei de staționare pentru aeronave medii la Aeroportul Internațional„ Mihail Kogălniceanu“ (AIMK) a avut loc ieri, la un an de la începerea lucrărilor de reabilitare. Odată cu platforma de staționare, au fost modernizate și cele două căi de acces care duc la pista de aterizare. Este vorba despre finalizarea etapei I din cadrul Proiectului de reabilitare a platformelor de staţionare aeronave, un proiect mai amplu de modernizare şi dezvoltare a transportului aerian iniţiat de AIMK. Cu acest prilej a aterizat și un avion sosit de la Varna, care a fost parcat pe noua platformă. Și, ca la fiecare inaugurare, la sosire, două mașini de pompieri i-au întâmpinat pe călători, aruncând jeturi de apă înspre aeronavă. Proiectul de reabilitare a platformelor de staţionare aeronave se înscrie în cadrul unui demers concretizat prin semnarea unui contract de finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Transport. Precizăm că AIMK are în componență două platforme - una unde parchează aeronavele de dimensiuni medii și mici, iar una pentru avioane mari. Modernizarea presupune și schimbarea durității celor două platforme, care va fi una mult mai mare față de cea de până acum și care va permite staționarea oricărui tip de aeronavă pe oricare din cele două platforme. ”Este prima oară când aeroportul a fost inclus într-un demers amplu de modernizare. Dacă până acum avioanele mari erau parcate doar pe platforma pentru aeronave grele, de acum înainte și pe platforma pentru avioane mici și medii va putea fi parcată orice tip de aeronavă, nu doar elicoptere și aeronave de mici dimensiuni”, a declarat purtătorul de cuvânt al AIMK, Elena Vîță. Ea a mai precizat că, începând de astăzi, platforma pentru aeronave grele nu va mai fi operațională, deoarece va începe etapa a doua a lucrărilor de modernizare. Aproximativ 75.300 de metri pătrați (mp) au fost uniformizați, iar în continuare se va uniformiza capacitatea întregii suprafeţe. Mai exact, este vorba de 155.254 mp. Se va lucra atât la platforma de staţionare pentru aeronave grele, cât și la alte căi de acces către piste. Proiectul are o valoare totală de 170.392.145 lei. Contribuţia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională este în proporţie de 85% din valoarea eligibilă a proiectului, iar contribuţia bugetului de stat este în proporţie de 15%.