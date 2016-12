„La ANI sunt cretini care umblă cu microfoane ca să prindă ziarişti”

Deputatul PNL Mihăiţă Calimente a respins acuzaţiile care i se aduc de către ANI, precizând că angajaţii acestei instituţii sunt „cretini care umblă cu microfoane pe ei ca să prindă ziarişti“. „Cine vorbeşte împotriva domnului Băsescu este sesizat la Parchet“, a declarat Calimente, adăugând că tot ceea ce este scris în comunicatul ANI sunt „porcării“. El a respins categoric acuzaţiile de fals în declaraţii şi evaziune fiscală formulate de ANI. „Chiar dacă am greşit cu vreo cifră, despre ce evaziune vorbim, dacă eu nu am avut alte activităţi în afară de cea de deputat?“, a spus Calimente. El a mai spus, referindu-se la acuzaţiile ANI, că nu a fost niciodată avocat, soţia sa având această calitate. Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a cerut, joi, procurorilor instanţei supreme să îl cerceteze pe deputatul liberal Mihăiţă Calimente pentru un posibil fals în declaraţiile de avere, acesta declarând mai mulţi bani decât are în realitate şi omiţând să scrie că a vândut o maşină. ANI anunţă că s-a autosesizat în urma unui material publicat în presă în urmă cu mai bine de zece luni, la 11 martie 2009, într-un săptămânal. În material, jurnaliştii susţineau că Mihăiţă Calimente „nu ar fi respectat dispoziţiile legale privind completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi de interese“, scriu reprezentanţii ANI, într-un comunicat de presă. În urma verificărilor, inspectorii de integritate au găsit mai multe inadvertenţe între datele trecute în declaraţia de avere a deputatului aferentă anului fiscal 2008, depusă în iunie 2009, şi realitate.