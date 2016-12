La Asta-i Viaţa!, profesorul de nota 10 în cizme de cauciuc

14:48:26 / 04 Februarie 2015

numiri dupa cheful maharului ISJ

Este adevarat ,deoarece posturile libere nu sunt scoase la concurs de catre directori ,mana in mana cu ISJ-ul pentru a fi date preferential.pentru odraslele unor sefi din Constanta sau pensionarilor care cotizeaza. Vezi o scoala din Tomis Nord unde 3 posturi de invatator sunt ocupate de pensionari nu de invatatori activi care au dat un examen de titularizare si au obtinut note mari sau sunt ocupate de pupilele unor politai( vezi Scoala nr. 7). Dacas-ar verifica toate scolile si liceele privind acordarea posturilor, am avea mari surprize. Un pensionar are, de bine , de rau, o pensie pe cand un profesor activ isi pune toti banii pe naveta . La Scoala Brancoveneasca, chiar nu s-a gasit un director dintre cadrele didactice ale scolii, de a fost numita madam Ene, o pensionara care a fost data afara de ISJ din functia de director al Scolii nr. 40???!!! Nu mai vorbim la gradinite unde sunt tinute pe functie dupa pensionare mame ale unor personalitati locale iar daca un fost cadru didactic se duce la ISJ si cere un post e refuzat. Asta-i tara in care traim.