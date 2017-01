La Bacalaureat, Ponor a luat 10 la română

Multipla campioană Cătălina Ponor a debutat cu dreptul la examenul de bacalaureat. Absolventă a Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” din Constanţa, fosta gimnastă a susţinut ieri dimineaţă proba orală la limba şi literatura română. Cele două subiecte de pe biletul extras, comentarea unei poezii compuse de Tudor Arghezi şi o scurtă analiză morfologică, i-au dat ceva emoţii. “Nu mă aşteptam să-mi cadă aceste subiecte, dar am fost norocoasă. Chiar în dimineaţa dinaintea examenului, am revăzut poeziile lui Tudor Arghezi şi am ales . M-am descurcat bine şi am trecut peste acest prim examen, chiar dacă am avut emoţii”, a povestit Cătălina. Profesorii examinatori au fost impresionaţi de prestaţia fostei sportive şi i-au acordat nota maximă, 10. “Totul a durat cam zece minute şi profesorii m-au felicitat. M-au întrebat apoi cum a fost la concursuri”, a adăugat Cătălina. Pînă la finalul examenului de bacalaureat, constănţeanca va avea de susţinut încă cinci examene: engleză oral, sport, română scris, istorie şi biologie. Dacă le va promova pe toate, Cătălina va fi înscrisă automat la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa.