La Barcelona s-a scris o pagină din istoria fotbalului mondial

Răsturnarea senzațională de situație din confruntarea FC Barcelona - Paris Saint-Germain, din manșa retur a optimilor de finală ale UEFA Champions League, va rămâne în istoria fotbalului, reacțiile celor implicați în meciul disputat miercuri seară, la Barcelona, fiind foarte interesante.

Luis Enrique, antrenorul echipei FC Barcelona, a declarat după victoria, scor 6-1, cu PSG că atât el, cât şi jucătorii săi au crezut până în ultima secundă că pot întoarce soarta calificării, pentru ca Barcelona să reuşească o seară istorică. „Vreau să dedic această victorie cu 6-1 tuturor celor care de la înfrângerea cu 0-4 au fost convinşi că suntem capabili să întoarcem acest rezultat. Succesul este al tuturor celor care au crezut în noi”, a declarat Luis Enrique, potrivit sport.es. Tehnicianul Barcelonei a dezvăluit cheia succesului în această partidă: „Încrederea absolută a jucătorilor şi faptul că nu au renunţat niciodată, chiar şi la scorul de 3-1 în minutul 84, atunci când ei nu au încetat să mai spere. Suntem o echipă cu jucători care cred că pot realiza imposibilul”.

Luis Enrique nu a uitat de rivali, care s-ar fi bucurat ca Barcelona să nu ajungă în sferturile de finală ale Ligii Campionilor: „Bănuiesc că rivalilor noştri nu le-a picat foarte bine calificarea. Este foarte clar că echipele care se numără printre favoritele la câştigarea Ligii Campionilor nu doresc să ne întâlnească. Niciunul dintre copiii sau adulţii prezenţi pe Nou Camp nu va uita această revenire”.

SERGI ROBERTO VA RĂMÂNE ÎN ISTORIE

Omul care va rămâne cu siguranţă în istoria fotbalului şi a Barcelonei, Sergi Roberto, cel care a înscris golul calificării în minutul 90+5, a declarat că în niciun moment nu a abandonat visul unei calificări în faţa lui PSG, în Liga Campionilor, după ce francezii au câştigat cu 4-0, în prima manşă. „La Paris am suferit un eşec, într-adevăr, usturător, dar dacă există o echipă capabilă să întoarcă un astfel de rezultat, aceasta este Barcelona. Când am intrat pe teren, am ştiut că este foarte greu să ne calificăm, pentru că ne mai trebuiau trei goluri, dar întreaga echipă a muncit din greu pentru a le marca. Sunt foarte fericit! La faza golului ştiu că m-am aruncat cu totul, aşa că nu ştiu dacă am fost sau nu în ofsaid”, a declarat Sergi Roberto la finalul meciului. La finalul meciului, fotbaliştii lui PSG păreau hipnotizaţi şi nu înţelegeau ceea ce li se întâmplă, în timp ce în tabăra adversă a început petrecerea unei calificări cum demult nu s-a mai văzut în fotbal.

FRANCEZII NU AU NICIO SCUZĂ

Nasser Al-Khelaifi, preşedintele clubului PSG, a declarat la finalul înfrângerii, scor 1-6, cu FC Barcelona că echipa lui Unai Emery nu are nicio scuză pentru ratarea calificării, însă consideră că arbitrul turc Deniz Aytekin nu a acordat două lovituri de la 11 metri pentru PSG. Al doilea penalty solicitat de echipa antrenată de Unai Emery, cu cinci minute înainte de final, putea schimba soarta calificării. Angel Di Maria a cerut lovitură de la 11 metri la o intrare a lui Mascherano, însă arbitrul turc a decis că jocul poate continua.

„Chiar dacă am avut două penaltiuri neacordate, nu căutăm scuze. Nu am jucat nimic în prima repriză. După ce am câştigat cu 4-0 în tur, să pierzi cu 1-6 în retur este extrem de greu de acceptat, dar nu avem altă soluţie. După victoria din tur, să ne calificăm în sferturi era o dorinţă normală, dar în fotbal asta nu înseamnă nimic. Am încercat totul, dar nu am reuşit, însă vom continua. Este extrem de greu să primeşti trei goluri când ești condus cu 3-1 în minutul 88. Nu am discutat cu jucătorii, nu e momentul. Toată lumea este supărată, dar ne vom calma”, a spus Nasser Al-Khelaifi, potrivit site-ului oficial al grupării franceze.



