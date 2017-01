La ce desene animate se uită adulţii? Veţi rămâne surprinşi!

Desenele animate nu sunt numai pentru pici. Deşi ancoraţi în realitate şi cu frunţi uneori încruntate de griji şi vicisitudini, adulţii vor să se relaxexe uitându-se la desene animate.

Top 3 al show-urilor la care adulţii se uită „doar cu acordul copiilor“

Într-o anchetă jucăuşă, ziariştii din online, de la Buzzfeed, au întrebat pe Facebook adulţii la ce desene preferă să se uite. Din topul de pe Buzzfeed, Mediafax a ales trei seriale de desene animate la care oamenii mari se pot uita atunci când se simt copleşiţi de viaţa de adult.

„Spongebob Squarepants“

Sherrie Brunell a răspuns anchetei de pe Buzzfeed.com că-l preferă pe Sponge Bob: "Am început să mă uit la desenele astea când m-am îmbolnăvit grav. Mă făceau să râd şi îmi alungau gândurile întunecate. În plus, sunt o grămadă de glume criptice şi metaforice în Spongebob. Doar adulţii le pot înţelege. Iubesc aceste desene animate". SpongeBob, sau Buretele Bob, este un bureţel voios care trăieşte în adâncul mării. El duce o viaţă normală. Totuşi, peripeţiile nu lipsesc din viaţa Buretelui de Mare. Viaţa lui curge în ritmul mării, iar întâmplările subacvatice se ţin lanţ. Calamarul e vecinul morocănos; Sandy, veveriţa care trăieşte sub apă; Plancton, geniul malefic; Domnul Krabs, avid după bani; şi prietenul lui cel mai bun, steaua de mare Patrick. Acestea sunt personajele ce i se alătură în aventurile lui zilnice, potrivit cinemagia.ro. Împreună cu Patrick, se distrează în fiecare zi, distrugându-i ziua Calamarului (Squidward). Aventurile lor sunt amuzante şi accesibile oricărei vârste.

„Scooby Doo, Where Are You!“

Iată ce a răspuns Sarah Cohen, adultul care iubeşte desenele cu Scooby Doo, la investigaţia celor de la Buzzfeed: "Scooby Doo îmi place mai ales în seria "Monştri Dezlănţuiţi“. Tot timpul mi-a plăcut desenul ăsta, însă aici, în loc ca aceşti cinci prieteni să demaşte un ticălos la finalul episoadelor, există o ameninţare mai mare care planează. Plus că există un episod cu zombie". Scooby Doo este un câine. Împreună cu prietenii săi Velma, Daphne, Freddie şi Shaggy au sarcina să rezolve mistere de pretutindeni, potrivit cinemagia.ro. Fiecare mister este nou şi neobişnuit, iar cei cinci prieteni trebuie să se oprească din drumul lor şi să restabilească ordinea.

„Cow and Chicken“

Guriana Molina iubeşte "Vaca şi Puiul". Aşa a declarat într-un comentariu pe Facebook la ancheta Buzzfeed. "Vai, ce show pervers e „Cow and Chicken“, îmi plăcea atât de mult când eram copil, dar îl pricepeam într-un mod atât de inocent. Acum înţeleg mesajul acestor desene animate, care-i extrem de în răspăr cu bunul-simţ comun, e extrem de amuzant. E doldora de mesaje ermetice şi glume cu două tăişuri".

"Vaca și puiul" este un serial de desene animate ce prezintă aventurile unei vaci, numită Vaca, și ale fratelui ei, un pui numit Puiul. Aceștia sunt de multe ori terorizați de Tipul Roșu. Mai târziu, în serial au fost introduși Nevăstuica și Babuinul. Aceștia au devenit în final un singur serial, "Eu sunt Nevăstuică". Vaca, Puiul și Tipul Roșu sunt interpretați de o singură persoană, Charlie Adler.