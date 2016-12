La coadă la adeverinţe

Ca în fiecare an, multe dintre instituţiile publice sunt supraaglomerate. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa se numără printre ele. Constănţenii care au avut nevoie de o adeverinţă au avut ceva de aşteptat până a intra în posesia documentului. Cum era firesc, coada i-a nemulţumit pe unii. Au plecat supăraţi, spunând că vor reveni în altă zi. “Am mai fost, dar am plecat pentru că era coadă până afară. Am plătit pentru soţia mea asigurările la Trezorerie şi trebuie să-mi vizeze ei“, spune un constănţean. CJAS a decis prelungirea programului cu publicul. Angajaţii CJAS spun că va fi aglomerat până la sfârşitul lunii, după care birourile vor fi mai puţin solicitate.