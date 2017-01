La Cogealac, investiţiile din învăţămînt nu asigură apă curentă în toate şcolile

Primarul Cogealacului, Ion Soare, declară că, deşi în comună mai există cîteva unităţi şcolare care nu dispun de apă curentă, au fost făcute investiţii majore în învăţămînt. El a precizat că a fost reamenajat campusul şcolar de 400 de locuri construit pe vremea comunismului, acesta dispunînd în prezent de o sală de mese şi de mai multe dormitoare. "În plus, am reparat acoperişul şi am pus termopane la două şcoli şi două grădiniţe din comună. Prin intermediul acestor investiţii vom reuşi să cîştigăm cîteva grade Celsius în plus în clase şi, astfel, să economisim agent termic în sezonul rece. Un alt proiect vizează şcoala din Cogealac, ale căror toalete urmează să fie modernizate anul viitor. De întreţinerea unităţilor şcolare din comună şi de zugrăvitul acestora se ocupă personalul angajat pe timpul vacanţelor", a declarat Ion Soare. El a adăugat că primăria va construi, în Cogealac, cu bani de la Guvern, o sală de sport de 150 de locuri. Ion Soare susţine, de asemenea, că o sumă importantă de bani din bugetul local, aprox. 40 milioane de lei vechi, se cheltuie lunar pentru decontarea trasportului cadrelor didactice de la şcolile din comună, întrucît la nivel local nu există suficienţi profesori, învăţători şi educatori calificaţi. Potrivit primarului, această măsură se impune întrucît salariile din învăţămînt sînt foarte mici, drept pentru care cadrele didactice care nu au domiciliul stabil în Cogealac, nu îşi permit să îşi suporte singure costul transportului. Consiliul Local Cogealac a aprobat şi achiziţionarea unui număr de 100 de bănci şi dotarea a două laboratoare de informatică în care copiii din comună să înveţe să lucreze pe calculator.