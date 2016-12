La Colegiul ”Mircea” s-a scris istorie!

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța se laudă în acest an cu cel mai mare lot de elevi participanți la olimpiadele naționale (ON) din istoria instituției de învățământ. 68 de elevi de gimnaziu și liceu au reușit să se califice în fazele naționale, comparativ cu 2014, când 53 de tineri de la CNMB au participat la naționale. Mirciștii se laudă cu premii și calificări în loturile olimpice naționale la discipline variate. ”Avem 8 elevi calificați în lotul național la Matematică, Chimie, Geografie, Informatică și Științele Pământului, dar și mulți răsplătiți cu medalii și mențiuni”, a declarat directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. Mihai Iliant, elev în clasa a VIII-a, a obținut medalia de argint la ON de Matematică și s-a calificat în lotul național de juniori. ”A fost o pregătire susținută și riguroasă, iar competiția a fost grea, dar am reușit să obțin rezultate bune în final”, a povestit Mihai. Colegul său mai mare, Paul Haidu Gerea (clasa a X-a), a reușit performanța de a se califica în trei loturi naționale, cele pentru Chimie, Științele Pământului și cel al Olimpiadei Internaționale ”Mendeleev”. ”Am obținut premiul II la ON de Chimie și premiul special pentru cea mai bună probă teoretică, iar la ON de Științele Pământului am obținut premiul I și două premii speciale pentru Fizică și Chimie. Pregătirea este intensă, dar sunt destul de pasionat și pot lucra până la 12 ore pe zi pentru concursuri”, a spus Paul. Din lotul lărgit al României la Chimie va face parte și Diana Anastase (clasa a XII-a), tot elevă a CNMB. Alți doi mirciști vor reprezenta România la două importante competiții de geografie. Irina Andrada Crăciun (clasa a XII-a) s-a calificat la Balcaniada de Geografie, iar colegul său Costin George Dobrin (clasa a XI-a), la Olimpiada Internațională de Geografie. ”Am fost la două ON. La Geografie voi merge la faza internațională la Moscova, iar la Științele Pământului am fost al treilea, dar regulamentul interzice să mai particip la faza internațională, întrucât sunt deja printre câștigătorii competiției de anul trecut”, a spus Costin. La Informatică, George Chichirim (clasa a X-a) a obținut medalia de aur și mențiune la ON, calificându-se în lotul României la această disciplină, iar în lotul Olimpiadei Interdisciplinare de Științele Pământului, CNMB va avea doi reprezentanți: Paul Haidu-Gerea (clasa a X-a) și Dan Mircea Neagoe (clasa a IX-a).