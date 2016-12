La Concursul parchetarilor, Constanţa a cîştigat experienţă

Al doilea Concurs Naţional al Montatorilor de Parchet din România a avut loc, în perioada 27 - 29 august, la Oradea, în competiţie intrînd şi reprezentanţi ai unei firme constănţene de profil, SC Dom Universal SRL. Concursul a fost organizat de Asociaţia Montatorilor de Pardoseli din România (AMPR), cu sprijinul Universităţii Oradea, Asociaţiei Europene EUFA P+F (Association to Promote Training in Parquet-laying Skills and Flooring Technology in Europe) şi Princeps Parchet-Oradea. La concurs s-au înscris 16 participanţi, dar nu toţi au reuşit să facă cerinţelor impuse, de a finaliza un montaj din parchet de lemn masiv, cu design impus, într-un anumit interval. Potrivit specialiştilor în domeniu, modelul impus a avut un grad de dificultate relativ dificil, astfel că “şcoala în domeniu“ şi-a spus cuvîntul. Arbitrajul a fost asigurat de reprezentanţi ai EUFA P+F şi AMPR. Pe primele locuri s-au clasat reprezentanţi ai firmelor Katmus Serv SRL Bucureşti - Ştefan Ghiuţă, locul I - şi Romskan SRL Oneşti - Ovidiu Neculai, locul II, acesta fiind şi cel mai tînăr participant - 18 ani. Premiul trei, de consolare, i-a revenit lui Marius Aniţei, de la Massimus Pro Construct SRL Bucureşti. Primii doi clasaţi la acest concurs naţional vor reprezenta România la Concursul european al parchetarilor, care va avea loc în Polonia, în perioada 26 - 29 mai 2010. Ca un făcut, angajaţi ai celor două firme au cîştigat, în aceeaşi ordine, şi ediţia precedentă a acestei competiţii, organizată în premieră în urmă cu doi ani. Am încercat să aflăm un punct de vedere al reprezentantului firmei constănţene participante la concurs, însă acesta nu a putut fi contactat. Cert este că participarea la un asemenea concurs aduce un plus de experienţă.