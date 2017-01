La Constanţa, 70% din infracţiunile stradale rămîn cu „autor necunoscut”

În primele şapte luni ale acestui an, în toată ţara au fost sesizate peste 32.000 de infracţiuni stradale, reprezentînd aprox. zece procente din totalul infracţiunilor comise. Cele mai multe, peste 90 la sută, au avut loc în mediul urban, iar restul în mediul rural. Conform Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), infractorii fac „legea” pe străzile din marile oraşe ale ţării, cu precădere în perioada de iarnă, în luna iulie înregistrîndu-se o scădere cu 45 de procente a infracţiunilor, faţă de prima lună a anului. În judeţul Constanţa, în perioada ianuarie – iulie s-au înregistrat aproape 1.200 de infracţiuni stradale, în creştere faţă de perioada similară a anului trecut cu aprox. 60 de sesizări. Din totalul fărădelegilor înregistrate, cea mai mare pondere, 1.062, o reprezintă furturile. Numărul tîlhăriilor se menţine relativ constant, înregistrîndu-se 83 de astfel de fapte, cu trei mai puţin decît anul trecut. Din totalul acestor fapte, peste jumătate dintre ele au fost săvîrşite prin smulgerea obiectelor de valoare de la gîtul victimelor. Conform datelor furnizate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, tinerii orăşeni fură sau tîlhăresc mai mult decît cei de la sate. Din totalul infracţiunilor săvîrşite pe străzile din oraşele şi satele judeţului, 762 au avut loc în mediul urban, iar restul, 82 de fapte s-au comis la ţară. La nivel naţional, IGPR a înregistrat o creştere a infracţiunilor din mediul rural cu opt procente. Un aspect deosebit îl reprezintă şi situaţia furturilor de autoturisme, în primele şapte luni ale acestui an, nu mai puţin de 157 de proprietari de maşini au fămas fără automobile. Dintre aceştia, doar 67 au reuşit să-şi recupereze bunul furat. Per ansamblu, IGPR susţine că infracţionalitatea stradală, la nivel naţional, în comparaţie cu anul trecut, a scăzut cu... cinci la sută. Cu toate acestea, un aspect deloc de ignorat este numărul cazurilor soluţionate. În judeţul nostru, din cele 1.196 de infracţiuni sesizate de la începutul anului şi pînă în prezent, peste 70% (844) au rămas cu „autor necunoscut”.