La Constanţa, aproximativ 300 de concurenţi au “alergat sănătos”

Sub egida “Constanţa aleargă sănătos”, aproximativ 300 de iubitori ai sportului au luat startul, ieri, la a treia ediţie a crosului organizat de Asociaţia Sanasport în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, City Park Mall şi Primăria Constanţa. Startul a fost dat de fostul mare atlet Ilie Floroiu, iar cei aproape 300 de concurenţi au alergat 5.000 de metri sau 10.000 de metri. „Un lucru deosebit. În ciuda faptului că ne aflăm la mijlocul lunii decembrie şi gândurile majorităţii oamenilor se îndreaptă spre sărbătorile de Crăciun, au concurat aproape 300 de persoane de toate vârstele. Pentru mine, această locaţie în jurul parcului Tăbăcărie trezeşte multe amintiri, pentru că o parte dintre antrenamentele pe care le-am făcut timp de 17 ani au fost şi în această zonă”, a declarat directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu. „Am înregistrat un număr-record de participanţi, atât profesionişti, cât şi amatori, dar şi o vreme care a ţinut cu cei care au concurat. Cei mai mulţi concurenţi au fost oameni simpli, care au dorit să alerge”, a precizat şi Dan Antonaru, fondatorul şi preşedintele Asociaţiei Sportive Sanasport. Cea mai solicitantă probă, cea de 10.000 de metri, a fost adjudecată de Bogdan Ofiţeru, un specialist al crosurilor organizate la Constanţa. „A fost foarte bine, m-am încălzit repede. Este loc pentru toată lumea să câştige. Important este cât se antrenează fiecare”, a afirmat Ofiţeru. Pe aceeaşi distanţă, dar la feminin, s-a impus o alergătoare din Japonia, Hikiro Ogawa, originară din Osaka, dar stabilită în România din 2006. „Particip des la astfel de curse. Chiar cu o zi înainte am participat, la Bucureşti, la o altă cursă de 10 km. Sunt amatoare, dar îmi place să alerg şi am participat şi la multe maratoane”, a spus, la finalul cursei, concurenta din Japonia. Proba de 5.000 metri masculin a fost câştigată de Răzvan Nicola, iar cea de 5.000 m feminin de Alina Rîpanu. Au fost acordate şi premii speciale - lui Ilie Floroiu, “Prieten al sportului de masă şi al alergării”, precum şi celor mai vârstnici concurenţi: Veronica Negreanu (83 ani), Chira Toancă şi Ion Gheorghe.