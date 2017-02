La Constanţa ca-n Londra - intri cu mașina-n centru, plătești o taxă zilnică?

În locul defunctului timbru de mediu, România pregătește un sistem modern de taxare a poluării, de inspirație britanică - accesul și parcarea în zonele centrale ale orașelor ar putea fi taxate aspru, în funcție de norma de poluare a motoarelor. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Daniel Constantin, care n-a oferit însă mai multe detalii. Cine, cum și cât va plăti? Nu știm încă. Un lucru este cert - delimitarea zonelor va fi făcută de primării. La Constanța, ne putem imagina o barieră de taxare în intersecția de la Capitol. Misterul e următorul - vor plăti taxa toți angajații din Primărie, CJ și Prefectură? Sau vor începe să vină cu traseul la muncă? Până atunci, autoritățile mai au de rezolvat și problema arzătoare a miliardului de lei care trebuie returnat celor care au plătit contravaloarea timbrului de mediu.

CIRC FĂRĂ PÂINE Ah, timbrul de mediu - mai rău ca o stafie răzbunătoare. Deși a dispărut din joc la 1 februarie, fosta taxă încă ne bântuie și nici nu știm ce-i va lua locul. Cu câteva zile-n urmă, ministrul Mediului, Daniel Constantin, anunța că va prezenta o alternativă, bazată pe un sistem modern și european. Și uite că, joi, el a oferit un „sneak preview“ - „Ne gândim la o soluţie inovatoare, la o delimitare a zonelor de acces către centrul aglomerărilor urbane. Practic, şoferii intră în anumite părți ale oraşelor contra unei taxe. Cu cât zona este mai centrală, mai aglomerată, taxarea este mai aspră. De asemenea, șoferii vor plăti mai mult dacă maşinile au emisii poluante mai mari. Delimitarea zonelor va fi făcută de către primării“. Traficul din Londra, spre exemplu, e taxat după un model similar, prin celebrul bir de congestie, în valoare de 11,5 lire sterline. Și-n plus, din octombrie, mașinile cu motoare sub norma de poluare Euro 4 vor intra în centrul capitalei britanice doar dacă șoferii plătesc o taxă suplimentară de 10 lire sterline. Circa 10.000 de vehicule Non Euro - Euro 3, înmatriculate înainte de 2006, ar putea fi afectate. Pentru o rablă Euro 3, accesul în centrul Londrei, de luni până vineri, între 7.00 și 18.00, nu va fi ieftin deloc - 21,5 lire sterline, adică aproape 114 lei, la cursul BNR de joi.

POLUATORUL PLĂTEȘTE? De asemenea, și-n Londra, ca și în Paris, parcarea este mult mai scumpă pentru vehiculele cu motorizare diesel. În România, sumele vor fi, bineînțeles, ceva mai mici, căci nimeni nu va lăsa zilnic 15% din salariul lunar ca să ajungă-n centru, dar rămâne de văzut cum exact vor controla ai noștri traficul. Dacă-i rost de barieră și cabină de taxare, ca pe autostradă sau ca la intrarea în Mamaia (în trecut), vom avea mai puțină poluare și mult mai multă congestie. Poate vom plăti prin SMS, dar cine verifică asta? O cameră din trafic? Și, oricum, dacă plătești DUPĂ plimbarea prin centru, tot ai poluat gratis și, cu siguranță, UE nu va fi încântată (deja zboară săgeți ascuțite dinspre Bruxelles pentru eliminarea timbrului de mediu, care, momentan, a dinamizat peste măsură comerțul cu mașini SH din străinătate). De notat că proprietarii de mașini hibrid/electrice ar putea fi scutiți de orice taxă; asta-i mutare de imagine, având în vedere că, anual, în România sunt înmatriculate sub 1.000 de vehicule de gen. O altă strategie se numește „poluatorul plătește“, taxa putând fi inclusă în prețul carburanților.

BUN DE PLATĂ Până atunci, autoritățile au o altă problemă, mult mai arzătoare - cum returnează taxele încasate de la români, după o serie de procese câștigate în serie de șoferi la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO). Deputatul constănțean Mircea Banias comenta recent că România ar avea de returnat aproximativ un miliard de lei tuturor celor care au plătit contravaloarea timbrului de mediu; și asta luând în calcul plata eșalonată a banilor, timp de cinci ani... Și, având în vedere că eliminarea timbrului, la pachet cu alte 101 taxe nefiscale, a dus și la dispariția paragrafului din lege în baza căruia se făceau rambursările, toată jucăria este blocată. Deci... „succesuri“!