La Constanţa, diplomele de absolvire se lasă... aşteptate

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) şi agenţii economici constănţeni aşteaptă, de mai bine de două săptămâni, o „donaţie” de 1.000 de diplome de absolvire din partea judeţului Tulcea. „Ne aflăm în acelaşi stadiu: aşteptăm tipizatele de la Tulcea, care nu au sosit încă. Am primit, la finele lunii mai, o adresă oficială, în care eram informaţi că acestea vor veni, dar nu scria când. Aşteptăm în continuare”, a declarat directorul AJPIS Constanţa, Laura Constandin. Se pare că birocraţia excesivă şi dezinteresul manifestat de unele instituţii ale statului i-au pus pe jar pe agenţii economici dar şi pe cei care au absolvit cursuri de calificare care, fără aceste diplome, nu se pot angaja nicăieri. Toată tevatura tipizatelor a pornit la începutul anului trecut, când fostele conduceri ale Ministerelor Educaţiei şi Muncii au ordonat Imprimeriei Naţionale să tipărească sute de mii de tipizate având sigla şi numele unei instituţii inexistente. Astfel, de la 1 ianuarie 2011, Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor a fost dizolvat şi înlocuit de Autoritatea Naţională pentru Calificări - o nouă instituţie, cu o nouă siglă, dar cu aceleaşi atribuţii. Cu toate acestea, Ministerul Educaţiei şi cel al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au continuat să ceară Imprimeriei Naţionale tipărirea de certificate de absolvire sub titulatura şi sigla instituţiei dizolvate. Conducerea celor două ministere de atunci s-a trezit la realitate... abia după şase luni, când agenţiile judeţene de prestaţii sociale şi miile de agenţi economici au atras atenţia că se tipăresc certificate „autentificate” de o instituţie care nu mai există de mult! „Noi am solicitat, atunci, 10.000 de exemplare, pe care le-am epuizat. După toate sesizările care s-au făcut, am primit adrese oficiale prin care ni s-a spus să sistăm eliberarea lor. Ulterior, s-a revenit asupra deciziei şi s-a continuat eliberarea până la epuizarea formularelor, urmând ca, acum, să se decidă când se va face tipărirea celor noi, cu sigla instituţiei înfiinţate în urmă cu un an şi jumătate”, a mai precizat Laura Constandin. În martie 2012, s-a hotărât, din nou, suspendarea eliberării certificatelor pentru ca, mai apoi, să se decidă, iar, eliberarea lor până la epuizarea tipizatelor. Constanţa nu mai avea loc, aşa că s-a decis un „împrumut” de la Tulcea.

JOBURI PIERDUTE Cei care au absolvit cursurile de formare profesională nu au înţeles problema şi au început să facă sute de reclamaţii împotriva agenţilor economici, acuzându-i că le-au luat banii degeaba. În plus, mii de oameni care îşi găsiseră un job, mai ales în străinătate, nu se mai pot angaja pentru că nu au parafa absolvirii unor cursuri acreditate. La rândul ei, AJPIS Constanţa este asaltată de plângeri venite din partea agenţilor economici care organizează cursuri de calificare. Într-un singur an, instituţia a eliberat 10.000 de certificate ce conţin sigla şi numele unei instituţii inexistente. Cu toate acestea, la nivel naţional, autorităţile susţin că tipizatele sunt valabile.