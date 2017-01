„La Constanţa este unul dintre cele mai bune segmente de public din ţară”

Publicul de la malul mării îl cunoaşte pe Bogdan Caragea atît în calitate de regizor, cît şi ca actor şi interpret. În cadrul celei de-a XXXIII-a ediţii a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului, Bogdan Caragea va putea fi urmărit în premiera operetei „Văduva veselă”, care va fi prezentată pe data de 3 iunie. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, artistul a vorbit despre rolul din spectacol, dar şi despre cariera sa artistică.

Reporter: Aţi revenit la Constanţa, de această dată în calitate de interpret. Cum a decurs colaborarea cu artiştii Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”?

Bogdan Caragea: Cred că mă aflu la Constanţa pentru a cincea sau a şasea oară, din punct de vedere artistic. Ce pot să spun, în primul rînd, la Constanţa m-am simţit întotdeauna extraordinar. După părerea mea, diferenţa dintre mişcarea artistică constănţeană şi cea din Bucureşti nici măcar nu există. Trupele sînt foarte bune. Revin mereu cu foarte mare plăcere.

Rep.: Ce ne puteţi spune despre rolul pe care îl interpretaţi în opereta „Văduva veselă”?

B.C.: Este un rol destul de important, cel puţin în scriitura iniţială. Este un liant între cele două cupluri de îndrăgostiţi, Hanna Glavary - Danillo Danilovici şi Valencienne - Camille de Rosillon.

Rep.. Dvs. sînteţi cunoscut publicului atît ca regizor, cît şi ca actor – interpret. Dintre cele două „meserii”, care credeţi că vă reprezintă mai bine?

B.C.: Ca şi actor şi interpret de operetă, de dramă, de teatru pentru copii, am mai semnat muzica unui spectacol, pot să spun că fiecare domeniu îşi are particularitatea sa. În această meserie, cel mai frumos este atunci cînd reuşeşti să fii, de fiecare dată, altfel, altul. Nu ştiu dacă îmi reuşeşte, dar încerc să creez momente diferite. Dacă pui în scenă, creezi un moment, dacă eşti actor, trebuie să te întrepătrunzi cu gîndurile regizorului. Există lucruri făcute bine, mai puţin bine sau prost. Depinde de atitudinea pe care o ai pentru fiecare în parte. Am început prin a fi actor şi asta mi-a plăcut cel mai mult. După aceea, am descoperit că şi valenţele regizorale îţi oferă posibilităţi nebănuite, în primul rînd din punctul de vedere al gîndirii scenice. Ca actor, eşti un executant, iar ca regizor eşti un creator de moment. De asemenea, îmi face o deosebită plăcere, din cînd în cînd, cîte o duminică dimineaţă, să mă duc să joc pentru copii. Este absolut fantastic, fabulos.

Rep.: Care dintre cele două categorii de public, cel mic şi cel matur, poate fi cucerit mai uşor?

B.C.: Fără niciun echivoc, spun că cel mai fabulos public şi cel greu de păcălit, dar şi cel greu de luat cu tine, ca şi realizator, regizor şi actor, este publicul de copii. Iar dacă eşti prost, te-au sancţionat într-un fel de nu te mai ridici. Publicul matur intră mai uşor în convenţie, în timp ce copiii te sancţionează. Am şi o amintire în acest sens. În primul spectacol pe care l-am jucat pentru copii, jucam un băieţel care avea o mingie. La un moment dat, am zis „Ei copii, cine vrea acum să joace fotbal cu mine”. Atunci s-a terminat spectacolul că au năvălit toţi pe scenă şi nu am mai putut să-i dau jos. Dacă faci astfel de greşeli, eşti terminat. Sînt atenţi, dacă le place spectacolul cîntă, dansează şi sînt chiar mai apropiaţi decît publicul matur.

Rep.: Ce sfat le daţi tinerilor care îşi încep cariera în domeniul artei?

B.C.: Să se bulucească la cursurile valorilor care încă mai există. Este exact ca în economia de piaţă, trebuie să alegi cei mai bun. Să nu piardă niciodată un tren, pentru că există foarte multe momente cheie, pe care nu trebuie să le piardă. Depinde enorm de mult de la cine înveţi.

Rep.: Le transmiteţi un mesaj cititorilor cotidianului „Telegraf”?

B.C.: Sper să ne întîlnim foarte mult timp de acum încolo, pentru că îi iubesc foarte mult. De altfel, după părerea mea, este unul dintre cele mai bune segmente de public din toată ţara. Un public cosmopolit, care, de-a lungul timpului, a avut aici, atît prin instituţiile Constanţei, cît şi prin colaborările care au avut loc, artă de calitate şi acest lucru contează foarte mult.